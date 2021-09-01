桃園中壢大圳路開闢機踏車道 居民久盼安全帶動觀光

桃園中壢區中園路二段55巷至大圳路因地處內壢交流道出口，常年汽機車並行，為降低車禍比例，因此將在國道1號五楊高架橋下方新闢機踏車及自行車道；中壢區永福里長黃寶貞表示，里民期盼已久，希望盡速完工。屆時將可帶動大江購物中心及水尾環保復育公園等經濟及交通網絡，預計111年4月底完工。

中壢區長鄭詩鈿表示，因中園路橋為連接大園及內壢之主要道路，又鄰近萬能科大且位處內壢交流道出口，常有汽機車爭道的車禍事件，經調閱該路段109年度交通事故共有20件，其中機車事故就達13件。

黃寶貞指出，如今能利用五楊高架底下的高速公路局北區養護工程分局用地，開闢新的機慢車道路，是當地居民期盼已久的事，相信完工後可降低交通事故。

中壢區公所工務課長黎萬正表示，最早2017年計畫建造寬8公尺道路，但因掩埋場、高架橋及地質鬆軟需改良而無法執行，今年爭取工務局道路基金建造，改為4公尺便道。

鄭文燦指出，今年10月動工，將建造總長177公尺、寬4公尺的車道，工程經費約600萬元，預計明年4月底完工；因鄰接的大圳路涵洞通道路寬3公尺、淨高2.7公尺，僅能單向通車，規畫由交通局於出入口增設交通號誌，也將進一步與高公局協調，評估將涵洞拓寬為雙向車道。