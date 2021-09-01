卓蘭白布帆人工湖案引反彈 苗縣府：評估中未定案

苗栗縣政府為改善卓蘭鎮自來水質及灌溉用水，向經濟部水利署提報計畫在白布帆地區國有財產署土地設35公頃人工湖，引發租地農戶反彈；縣府表示，辦理可行性評估中，尚未定案。

苗栗縣政府水利處長楊明鐃今天表示，卓蘭地區自來水為抽取地下水為水源，因石灰質太高，居民持續反映水質不佳，自來水公司長年於硬水轉換軟水過程中產生大量碳酸鈣也衍生後續去化問題。

為改善下游居民飲用水並多元開發水源，穩定枯水期間農業灌溉用水，水利處依「前瞻基礎建設計畫—水環境建設」向經濟部水利署提報「大安溪士林至白布帆段水資源綜合開發計畫（第一期）」，其中開發大安溪伏流水須設置人工湖，初步構想於白布帆國有財產署土地開鑿35公頃、挖深6公尺人工湖。

楊明鐃指出，人工湖案提報經濟部後，由水利署水利規劃試驗所發包辦理可行性評估，現正在進行相關測量、地質鑽探、水文調查等，最終是否可行，須待評估報告出爐並參酌地方意見作最終確認。

在白布帆租地耕作的果農2週前接獲問卷調查，始知這項計畫，錯愕不已，緊急成立自救會，今天動員近百人向立委徐志榮陳情，表達堅決反對興建人工湖立場。

自救會執行長張瑞松指出，農民在大安溪畔世代開墾、耕作，生產優質蔬果，2週前看到規劃構想圖，才驚覺賴以維生的果園恐遭「挖地毀田」，不僅居民渾然不知，連卓蘭鎮長、代表會主席也未被告知，相關單位前置作業粗糙，未開地方說明會即行探勘作業。

自救會表示，35公頃範圍廣大，等於要承租農戶的命「把我們的心臟拿掉」，且若要解決自來水、灌溉水問題，大可從鯉魚潭水庫設專管等替代方案解決，希望解除計畫，還給百姓正常工作生活。

楊明鐃表示，計畫所提35公頃是根據能充足供應卓蘭地區民生用水6個月以上水量估算而得面積，實際範圍、位置皆尚未定案；由於土地屬國有財產署，未來若持續推動，針對有租約農戶，都會給予一定地價補償，至於地上物部分，無論有無租約都會進行補償。