疫情趨緩八大行業未解封 民團盼彈性復業「救救我們」

疫情趨緩，八大行業至今仍不能營業，桃園市區特殊娛樂從業人員職業工會今天至桃園市政府前陳情，要求相關行業有條件解封，否則生活實在「過不下去」，理事長李定居也直言，紓困對高風險家庭而言是杯水車薪，既然絕大多數行業都能復業，政府勿再忽視民間疾苦。

桃園市區特殊娛樂從業人員職業工會約10多人今天至桃市府前舉布條陳情，要求政府有條件開放八大行業營業，理事長李定居表示，疫情升三級至今已停業3個多月，雖然人人際遇不盡相同，但90％的從業人員都是下有子女、上有高堂，還要背負房租、債務的高風險家庭，疫情前要支應開銷已經很吃力，何況數個月沒收入？至於社會局1萬元的紓困金，更是杯水車薪。

李定居表示，不少同業是離婚的外籍配偶，無一技之長卻得獨力養家，上班還得一邊帶小孩，迫不得已才踏入賺錢相對快速的八大行業；有人質疑為何不轉行，李定居則直言「許多人都快50歲了怎麼轉」，諸多辛酸往往無人知曉，希望政府能夠聽見基層心聲。

李定居說，既然疫情降溫、百業復興，八大行業也應有條件開放，呼籲政府別再無視民間疾苦；工會提出4大配套，包括每家造冊預約，服務人員優先打疫苗或有打疫苗者才可上班；落實實名制，量體溫、戴口罩、實地消毒噴灑酒精；每包廂控管5人之下，並採安全距離座位；營業採預約制（二級），同時段僅開放一半空間營業，並控管服務人員數。