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新竹市推集點換禮及抽獎 鼓勵民眾自備環保杯

中央社 / 新竹市1日電

為鼓勵民眾養成自備杯器買飲料的習慣，新竹市環保局邀95間商家共辦活動，即日起至11月30日民眾自備杯到活動店家消費，即可享有折價、集點換禮及抽獎活動。

新竹市環保局長江盛任表示，去年推出2波減塑生活運動，分別獲得2800人次及3100人次熱情響應，今年延續減塑精神，5月推出「環保消費借杯杯」活動，9月推出「環保消費．自備my杯杯」活動，鼓勵民眾持續自備容器的環保好習慣。

江盛任說，為響應節能減碳及減少紙本集點的不便性，此次活動仍採電子集點方式，民眾加入活動LINE官方好友，每次自備容器消費後，即可報手機號碼進行集點，抽獎活動於12月10日進行，採電腦隨選，得獎名單12月15日公布於新竹市環境保護局資源回收網。

江盛任指出，「環保消費．自備my杯杯」活動共獲得91家飲料店響應支持，活動店家資料與相關資訊，可見活動店家海報，或上新竹市環境保護局資源回收網查詢。

新竹

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