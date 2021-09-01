桃園老人文康中心6日起開放 室內80人為限

桃園因防疫考量，先前未跟進中央讓老人文康中心恢復營運。市長鄭文燦今天在防疫會議宣布，各老人文康中心將自6日起恢復使用及借用，防疫規範包括落實實聯制、全程配戴口罩、入內酒精消毒、禁止飲食及唱歌，同時室內以80人為限，每人保持1.5公尺間隔。

鄭文燦表示，申請使用者應先送計畫與參加人員名冊，讓管理機關審核備查，若管理機關發現實際使用情形與防疫指引不符，將立即終止場地租借並禁止申請人申請租借3個月，且使用規費及保證金不予退還。

中央先前公告老人文康學院、社區關懷據點及社區大學可恢復開放，但市府認為，這些場館設施已有一段時間未使用，需先做好環境消毒及做好防疫規範，再陸續開放。

桃園市社區大學自5月13日停課，至今已超過3個月時間，教育局終身教育科長曹榕浚表示，目前秋季班已開放報名，預計9月就會開課，而復課後，是否採實體線上授課並行，會交由各社大自行決定，不過要先跟學生溝通。

曹榕浚表示，教育局已根據教育部訂定的防疫指引做好開課準備，若有1名學員或工作人員確診，應至少停課3日全面消毒；若有2名學員或工作人員確診，則至少停課14日，並經衛生局及教育局同意後才重新開放。