竹北新瓦屋板凳電影院回歸 9月4日及11日放映人氣電影

隨著疫情趨緩，新竹縣政府文化局舉辦的「新瓦屋板凳電影院」正式回歸，歡慶16周年，挑選今年初上映人氣電影「哥吉拉大戰金剛」及席捲全球票房「冰雪奇緣2」，分別於9月4日、11日連續兩個周六晚上7點準時放映，並搭配十大系列活動。

文化局表示，除了播放電影外，還規劃其餘活動從下午4點到晚上9點陸續登場。「素人夢想家」提供喜愛表演的朋友們登台秀出自我的機會，日前已開放申請，反應相當熱烈；「童玩體驗坊」推出50元銅板價DIY活動，教學製作波浪鼓、手拉飛蜻蜓或竹蟬古早味玩具，回味懷舊風情，今天中午12點起開放網路報名，每日限額50名。

「復古市集趴」號召新瓦屋特色店家總動員玩創意，歡迎大小朋友前來支持藝文工作者及在地產業；「禾埕舞台秀」邀請到盛保羅魔幻劇團、客語R&B創作才子蕭迦勒及Mr.One Cajon樂團帶來歡樂互動時光。

「新瓦屋限量紀念板凳抽抽樂」則預計11日晚上8點45分壓軸登場，現場抽出100名幸運得主，只要連續兩週來現場看電影並且填寫線上問卷，就有機會成為幸運兒。活動期間還有「帶板凳換好康」、「填問卷送好禮」、「客話大聲講」、「行動書車」等多項限量兌換及抽獎活動。

文化局說，活動按照中央最新指引及相關規範，配合防疫人數上限控管在500人，當天3點將發放號碼牌，現場將設置單一出入口、量測體溫、實聯制、酒精消毒等防疫規範，也呼籲參與的民眾，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離等措施，才能安心欣賞戶外電影。