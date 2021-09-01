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白布帆蓋35公頃人工湖？ 自救會：挖地毀田堅決反對

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會上百人今天表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會上百人今天表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影

經濟部水利署水利規劃試驗所根據縣府提報的初步構想，評估在苗栗縣卓蘭鎮白布帆興35公頃國有財產署土地興建人工湖，租地耕作農成立自救會抨擊挖地毀田，事先還被蒙在鼓裡，今天上百人群起表達堅決反對立場，立委徐志榮等人接獲陳情，感受到民怨沸騰，允諾會全力以赴轉達心聲，請中央立即停止人工湖案繼續往下規畫。

卓蘭鎮白布帆人工湖案，初步構想範圍35公頃、挖深6公尺，由水利署水利規畫試驗所委託可行性評估，進行鑽探及檢測地下水質，2周前辦理承租人問卷調查，預計10月提交評估報告，箭在弦上但卓蘭鎮長詹錦章及承租戶事先不知情，紛紛感到錯愕，地方緊急成立自救會反對，140縣道兩旁懸掛抗議白布條，上百人今天在白布帆國小舊址，由詹錦章代表向徐志榮陳情，苗栗縣議員楊恭林、立委湯蕙禎辦公室執行長陳春暖等人到場。

自救會執行長張瑞松、成員劉蓁等人指出，農友在大安溪畔白布帆地區，耕作二、三代，生產優質高接梨、葡萄、楊桃、柑橘及蔬菜等，並賴以維生，毫無預警下，政府卻有挖田蓋人工湖的構想，連配套做法都沒有，問卷調查讓承租戶人心惶惶，挖田有如挖他們心臟，要承租戶的命，且如果人工湖要解決自來水及農田灌溉，可以從鯉魚潭水庫設專管等替代方案解決，挖地毀田設人工湖，他們堅決反對。

根據水利規畫試驗所問卷調查指出，卓蘭鎮因農業灌溉用水枯期間供水不足，經常透過卓蘭圳與石壁坑圳輪灌方式取水，此外，在極度枯旱事件發生期間，上游士林堰可能移用農業用水，而將下游保留農業灌溉用水量，引入鯉魚潭水庫公共給水運用，因此為能確保卓蘭地區具備穩定充足之灌溉水源，水利規劃試驗所刻正研擬卓蘭地區設置人工湖之規劃工作，若具有推動條件，後續交由農田水利署台中管理處持續規畫推動。

苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會在140縣道懸掛白布條，表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會在140縣道懸掛白布條，表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會上百人今天表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會上百人今天表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會上百人今天表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影
苗栗縣卓蘭鎮白布帆35公頃人工湖案，自救會上百人今天表達堅決反對立場。記者范榮達／攝影

自救會 水利署 徐志榮

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