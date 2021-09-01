白布帆蓋35公頃人工湖？ 自救會：挖地毀田堅決反對

經濟部水利署水利規劃試驗所根據縣府提報的初步構想，評估在苗栗縣卓蘭鎮白布帆興35公頃國有財產署土地興建人工湖，租地耕作農成立自救會抨擊挖地毀田，事先還被蒙在鼓裡，今天上百人群起表達堅決反對立場，立委徐志榮等人接獲陳情，感受到民怨沸騰，允諾會全力以赴轉達心聲，請中央立即停止人工湖案繼續往下規畫。

卓蘭鎮白布帆人工湖案，初步構想範圍35公頃、挖深6公尺，由水利署水利規畫試驗所委託可行性評估，進行鑽探及檢測地下水質，2周前辦理承租人問卷調查，預計10月提交評估報告，箭在弦上但卓蘭鎮長詹錦章及承租戶事先不知情，紛紛感到錯愕，地方緊急成立自救會反對，140縣道兩旁懸掛抗議白布條，上百人今天在白布帆國小舊址，由詹錦章代表向徐志榮陳情，苗栗縣議員楊恭林、立委湯蕙禎辦公室執行長陳春暖等人到場。

自救會執行長張瑞松、成員劉蓁等人指出，農友在大安溪畔白布帆地區，耕作二、三代，生產優質高接梨、葡萄、楊桃、柑橘及蔬菜等，並賴以維生，毫無預警下，政府卻有挖田蓋人工湖的構想，連配套做法都沒有，問卷調查讓承租戶人心惶惶，挖田有如挖他們心臟，要承租戶的命，且如果人工湖要解決自來水及農田灌溉，可以從鯉魚潭水庫設專管等替代方案解決，挖地毀田設人工湖，他們堅決反對。