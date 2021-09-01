竹南鎮人口超越苗栗市 搶下人口數「老二」地位

苗栗縣政府統計8月底縣內人口數，竹南鎮8萬7361人超越苗栗市8萬7283人，以78人的差距擠下苗栗市，成為全縣人口第二大城；全縣人口到8月底也首度跌破54萬大關，減為53萬9879人，縣內人口持續下降引起關注，另外頭屋鄉也持續下降，瀕臨「破萬」邊緣，如人口數不足萬人，代表會席次將銳減4席，勢必衝擊地方政治生態。

苗栗縣8月底人口數統計，最多的頭份市有10萬4951人，比7月增加49人，竹南鎮比7月增加54人，首度超越苗栗市成為第二大城，苗栗市曾是全縣人口最多的第一大城，但2004年3月被頭份超越，這次又被竹南趕上，人口數已落居全縣第三。

苗栗縣政府民政處指出，8月份縣內人口統計，全縣18鄉鎮市除了竹南、頭份人口持續增長，其他16個鄉鎮市都呈現下降趨勢，其中以苗栗市減少101人為最多，全縣共減少433人，達到53萬9879人，全縣首度跌破54萬大關。

苗栗縣目前有5個鄉人口不到1萬人，分別是南庄9422人、西湖6627人、三灣6253人、泰安5685人，全縣人口最少的獅潭鄉4083人；另外，頭屋鄉人口降至1萬87人，比7月減少25人，如果人口下降趨勢未停止且跌破萬人，鄉民代表會席次將從11席減為7席，對地方政治生態勢必有所衝擊。