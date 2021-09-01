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竹南鎮人口超越苗栗市 搶下人口數「老二」地位
苗栗縣政府統計8月底縣內人口數，竹南鎮8萬7361人超越苗栗市8萬7283人，以78人的差距擠下苗栗市，成為全縣人口第二大城；全縣人口到8月底也首度跌破54萬大關，減為53萬9879人，縣內人口持續下降引起關注，另外頭屋鄉也持續下降，瀕臨「破萬」邊緣，如人口數不足萬人，代表會席次將銳減4席，勢必衝擊地方政治生態。
苗栗縣8月底人口數統計，最多的頭份市有10萬4951人，比7月增加49人，竹南鎮比7月增加54人，首度超越苗栗市成為第二大城，苗栗市曾是全縣人口最多的第一大城，但2004年3月被頭份超越，這次又被竹南趕上，人口數已落居全縣第三。
苗栗縣政府民政處指出，8月份縣內人口統計，全縣18鄉鎮市除了竹南、頭份人口持續增長，其他16個鄉鎮市都呈現下降趨勢，其中以苗栗市減少101人為最多，全縣共減少433人，達到53萬9879人，全縣首度跌破54萬大關。
苗栗縣目前有5個鄉人口不到1萬人，分別是南庄9422人、西湖6627人、三灣6253人、泰安5685人，全縣人口最少的獅潭鄉4083人；另外，頭屋鄉人口降至1萬87人，比7月減少25人，如果人口下降趨勢未停止且跌破萬人，鄉民代表會席次將從11席減為7席，對地方政治生態勢必有所衝擊。
苗栗縣竹南科學園區開發完成近20年，帶動竹南、頭份兩地發展，人口也持續攀升，頭份2004年超越苗栗市人口，成為全縣人口最多的市鎮，2013年更突破10萬人，2015年由鎮升格為縣轄市，竹南鎮也急起直追，去年7月底人口增至8萬6889人，與苗栗相差已不到千人，今年8月終於超越苗栗，在全縣人口數搶下「老二」地位，竹南、頭份兩地人口合計已19萬2312人，朝20萬人口大關挺進。
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