竹市95家店自備環保杯消費 享折扣、集點、抽大獎

疫情趨緩，不少店家陸續開放民眾自備環保餐具，新竹市環保局為協助垃圾減量，決定攜手店家推出外帶飲料自備容器活動，今年一口氣邀95家飲料、咖啡店響應，民眾即日起至11月底只要自備環保杯，就可享至少1元折扣，消費集滿10點可換50元超商商品卡，還可參加抽獎，有機會抽到吸塵器、Switch等大獎，歡迎大家一起做環保。

新竹市環境保護局針對有環境保護及垃圾減量理念的店家，發放「減塑店家」認證標章識別，繼去年陸續推過2波減塑生活活動，今年9月推出「環保消費‧自備my杯杯」活動，希望以獎勵措施鼓勵民眾自備環保杯來消費，慢慢減少對一次性產品的依賴。

環保局環境衛生管理科指出，一般推動環保杯模式不外乎兩種，一種為租賃環保杯，一種是直接提供自備杯優惠，但租賃模式需要歸還，也要額外清洗，較為麻煩，對店家、民眾都稍嫌不便，因此決定力推自備環保杯活動，提高店家、民眾參與意願。

今年響應自備杯活動共95家，包含飲料、冰品與咖啡店，比去年活動多了3倍之多，環保局人員也提到，雖然因為疫情，部分店家有防疫考量沒有參與，但洽談了幾間連鎖飲料店，特別獲清心福全、迷克夏2家知名連鎖飲料店總公司支持，其在新竹市店面分別有24家、10家都全數參與，讓想用自備杯消費的消費者，有更多店面選擇。

市府環保局指出，為響應節能減碳及減少紙本集點的不便性，此次活動仍採電子集點方式，民眾加入「環保消費‧自備my杯杯」LINE官方好友，每次自備容器於活動店家消費後，提報手機號碼即可進行集點，消費1次集1點，每人每天每店限集點1次，集滿6點可於活動店家兌換統一超商50元商品卡1張，商品卡每店限量30張，兌完為止。