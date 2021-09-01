北極融冰加劇 國海院組國際團隊監測第一手資料

北極圈格陵蘭島今年8月受到異常氣候影響，創下1950年以來最大降雨量，顯示北極融冰速度加劇，未來若大規模融冰，將增加台灣沿海低窪地區海水溢淹的風險。台灣國家海洋研究院與國立中央大學地球科學學院、波蘭哥白尼大學三方攜手進行北極海洋科學國際合作研究，投放海面微型浮標蒐集即時觀測資料， 將應用在研究北極洋流、海表溫及波浪對北極融冰影響等海洋等重要議，讓台灣在極地海洋研究量能逐步與國際接軌。

國海院表示，這次跨國合作研究地點位在格陵蘭海北側的佛拉姆海峽，是北冰洋及北大西洋水體交換的水道之一，研究團隊以「田」字形方式投放8顆海面微型浮球，會隨著北大西洋暖流的支流西斯匹次卑爾根流往北漂流進入北冰洋。海面微型浮球自8月28日起透過衛星通訊即時回傳數據，國海院可監看到第一手北極海洋觀測資訊，沿著漂流路徑獲得海面溫度、流況及浪況。

國海洋院表示，目前監測的海域，海水表面溫度約攝氏7到7.5度，與去年8月衛星觀測的平均6.75度到6.9度比較，有變暖趨勢；流速尚屬和緩，浪況約1.5度3公尺，屬於波動較大的浪。

國海院長邱永芳說，北極海冰能反射陽光和熱能，對地球溫度的調節扮演重要角色，假如海冰融化覆蓋面積逐漸消失，熱能將轉由海洋吸收，造成溫度升高。科學家長期觀測發現，格陵蘭島2000年起每年融冰量已開始上升。

國海院也發現，今年8月北極圈格陵蘭島受到異常氣候影響，創下1950年以來最大降雨量，這些警訊顯示北極融冰的速度正在加劇。未來如果大規模融冰，海平面高度可能逐漸上升，將增加台灣沿海低窪地區海水溢淹的風險。此外，融冰也可能使北冰洋航道開通，成為全球海上航運及交通的另一條重要路徑。