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中秋月餅買了沒？喜憨兒送愛到部落活動9月8日截止
中秋節腳步接近，喜憨兒社會福利基金會今年再度與知名插畫家幾米合作推出中秋聯名限量禮盒，庇護工場學員努力趕工，盼能傳遞佳節心意。基金會指出，受疫情影響，庇護工場中秋節禮盒銷售量不如往年，「送愛到部落月餅募集活動」目標是2萬8214盒，即將募集至9月8日截止，盼社會大眾響應送愛。
今年，喜憨兒基金會與幾米合作，以《幸福遇見 愛的守護》為主題推出中秋聯名限量禮盒，主要有星光饗宴系列與月光花園組合，充滿著濃濃中秋氣氛；今年月餅保有蛋黃酥、綠豆椪及廣式系列等經典口味月餅，另新推出焦糖堅果酥與榛果巧克力流芯兩款新口味月餅。
喜憨兒基金會指出，今年受疫情影響衝擊很大，8月初的銷售量只有去年同期的二成，金鐘影后柯佳嬿擔任活動代言人，協助喜憨兒宣傳中秋節禮盒，所幸買氣逐步回升，但尚未達到設定目標。
此外，喜憨兒基金會每年募集社會大眾愛心送月餅給偏鄉學童，「送愛到部落月餅募集活動」，今年步入第13年，目標是2萬8214位學生，預計送往台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、桃園市、嘉義縣等地。喜憨兒指出，考量後期宅配與作業時程，送愛到部落活動的月餅份數尚未達標，即將在9月8日截止收單。詳細認購方式可上「喜憨兒喜歡你」官網查詢。
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