邱顯智：桃客內鬥波及員工 積欠加班費無人問

時代力量立委邱顯智今天舉行記者會表示，桃園客運長年積欠司機加班費，遭到在職司機追討積欠五年的加班費，去年7月29日終於跟桃園客運企業工會簽訂團體協約，和解金額為1億2000萬元，預定分三期發放，但是近日桃園客運董事會爆發經營權之爭，導致原定應於8月20日發放的第二期加班費遭到資方跳票，員工權益受損。

勞動部勞動關係司科長劉政彥表示，桃園客運既然已經跟工會簽訂了團體協約，那就有誠信旅行的義務，會持續跟桃園市政府聯繫，要求桃園客運履行義務。職業安全衛生署科長邱繼賢表示，如果有必要，勞檢單位會適時介入，如果9月8日工資沒有按期給付，會依法進行裁罰。

邱顯智表示，桃園客運這五年來的勞動檢查紀錄非常糟糕，超時工作就抓到18件、沒有七休一則有11件，顯示司機過勞血汗工作嚴重，勞動部甚至已經裁罰到100萬元起跳，顯示勞動環境還有非常大的改善空間。

與桃園客運公司進行團體協約協商的司機代表胡曜輝說明，去7月底跟公司簽訂團體協約，同年8月20日公司給付了第一期的加班費補償金，第二期的加班費補償金應該要在今年的8月20日給付，但是卻因為董事會內鬥，導致求訴無門。

桃園客運企業工會的代表范光銘指出，因為疫情的關係，縮減班次，司機的薪水一個月只剩下2萬多元，希望公部門可以盡速介入，今天開學，很多人都有學費、貸款要負擔，不要讓900多個家庭活不下去。

台灣客運產業工會的理事張立宗則帶了一碗土，象徵加班費再不發，大家都要吃土了，他也拿出一份昨天晚上一位無助的桃客司機貼文，希望跟同事借一萬塊，讓他可以付小孩的學費跟貸款。

時代力量中壢辦公室主任林佳瑋表示，依照勞動基準法第79條，若違反勞基法第24條，未依法給付加班費，最高可裁罰100萬元，請桃園客運不要因為董事會內鬥，犧牲掉勞工的權益，打擊司機士氣。