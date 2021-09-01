假日之森濱海木棧道受海潮侵蝕 今起封閉修護

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮假日之森的濱海木棧道，今天起至年底將暫時封閉進行邊坡修護工程。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮假日之森的濱海木棧道，今天起至年底將暫時封閉進行邊坡修護工程。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣竹南鎮假日之森夏日戲水遊客眾多，沙灘旁的濱海木棧道是賞景、觀海的好去處，但木棧道下方邊坡近年受海潮侵蝕掏空，使木棧道基礎裸露，恐有邊坡滑落之虞，苗栗縣政府現正籌措經費辦理木棧道邊坡修護工程，今天起至12月底將暫時封閉木棧道；縣府表示，建議遊客徒步路線改走既有的自行車道，不便之處請見諒。

苗栗縣文化觀光局指出，竹南鎮假日之森旁的濱海人行木棧道，因竹南鎮海岸線有突堤效應而影響局部海流，木棧道下方邊坡近年受海潮侵蝕掏空，使得木棧道基礎裸露，恐有邊坡滑落之虞，影響遊客行走安全。為維持木棧道完整性，縣政府將籌措經費辦理木棧道邊坡修護工程，9月1日起至12月31日止將暫時封閉濱海人行木棧道，建議遊客徒步路線改由既有自行車道，如施工期間造成不便或困擾，敬請見諒。

文觀局指出，針對木棧道的長期改善，相關單位已有朝二級海岸防護整合的規劃，預定在龍鳳漁港北側、青天泉到青草漁港實施養灘定砂、抛石保護工程，以減緩海岸侵蝕；另外，龍鳳漁港未來進行清淤產生的砂，也將進行養灘以減緩海岸侵蝕速率。

苗栗縣竹南鎮假日之森的濱海木棧道今天起至年底將暫時封閉進行邊坡修護工程，縣府建議遊客徒步路線改走既有的自行車道。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南鎮假日之森的濱海木棧道今天起至年底將暫時封閉進行邊坡修護工程，縣府建議遊客徒步路線改走既有的自行車道。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 自行車

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