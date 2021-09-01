假日之森濱海木棧道受海潮侵蝕 今起封閉修護

苗栗縣竹南鎮假日之森夏日戲水遊客眾多，沙灘旁的濱海木棧道是賞景、觀海的好去處，但木棧道下方邊坡近年受海潮侵蝕掏空，使木棧道基礎裸露，恐有邊坡滑落之虞，苗栗縣政府現正籌措經費辦理木棧道邊坡修護工程，今天起至12月底將暫時封閉木棧道；縣府表示，建議遊客徒步路線改走既有的自行車道，不便之處請見諒。

苗栗縣文化觀光局指出，竹南鎮假日之森旁的濱海人行木棧道，因竹南鎮海岸線有突堤效應而影響局部海流，木棧道下方邊坡近年受海潮侵蝕掏空，使得木棧道基礎裸露，恐有邊坡滑落之虞，影響遊客行走安全。為維持木棧道完整性，縣政府將籌措經費辦理木棧道邊坡修護工程，9月1日起至12月31日止將暫時封閉濱海人行木棧道，建議遊客徒步路線改由既有自行車道，如施工期間造成不便或困擾，敬請見諒。