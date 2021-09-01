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苗栗市老三的一葉知秋 期待看見改變契機

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市人口落居全縣第三，繁華一時的南苗三角公園商圈時而可見招租紅紙。記者范榮達／攝影
苗栗市人口落居全縣第三，繁華一時的南苗三角公園商圈時而可見招租紅紙。記者范榮達／攝影

2011年一名藝人在節目提到3、40年過去了，苗栗市還是一條中山路、一條中正路，加一個三角公園，當時引發極大的爭議，10年過去了，曾繁華一時的南苗三角公園商圈並沒有大變化，多了觸目可見店面閒置，苗栗市人口落居老三的第一天，更顯得醒眼，一葉知秋正考驗主政者的智慧。

苗栗市人口數8月底被竹南鎮超越，落居全縣老三，也勾起許多人對昔日繁華的回憶，最具指標性當屬南苗三角公園商圈，就如10年前藝人的印象，3、40年過去，還是一條中山路、一條中正路，加上一個三角公園，難以想像這裡曾是全縣最貴地王所在，有著重要公車轉運站、市場，最早一家百貨公司所在，保齡球館、冰宮、電影院等娛樂業，及牛排、服飾、小吃店等應有盡有。

曾幾何時南苗商圈逐漸沒落，地王移轉到頭份市下公園，百貨公司早於2013年熄燈，雖然美食街客顧客依舊絡繹不絕，但一些店面鐵門緊閉，或是張貼招租紅紙，當地開店的綠苗里長邱俊毅甚至形容晚上8點以後的中正路，可以打羽毛球，凸顯人車稀少的現象。

「如果不是縣府所在地，苗栗市恐怕會更慘！」部分人士還認為苗栗市還好有公務員在撐場面，言之過於苛刻，盤點苗栗市，提供發展助力，主要還有長春石油化學股份有限公司功不可沒，苗栗廠有2100多名員工，養活許多苗栗市家庭，但面臨廠房飽和問題，總裁林書鴻今年2月間因此特別拜會苗栗縣長徐耀昌，希望縣府協助擴廠；此外，國立聯合大學7000多名學生也有貢獻，維持南苗地區餐飲等產業。

竹南、頭份近年來蓬勃發展，苗栗市人口數當老三，都是不爭事實，趨勢恐怕難以逆轉，原地踏步只會拉開落後，很多人都在期待看得到改變契機，可以在苗栗市安居樂業生活。

徐耀昌 公務員

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