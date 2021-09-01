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竹南鎮人口8月超車 苗栗市當老三

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市、竹南鎮人口數先後超越苗栗市，50公尺寬的中央路全縣最寬，連接頭份、竹南，地方蓬勃發展。圖／本報資料照片
苗栗縣頭份市、竹南鎮人口數先後超越苗栗市，50公尺寬的中央路全縣最寬，連接頭份、竹南，地方蓬勃發展。圖／本報資料照片

苗栗縣頭份市、竹南鎮苗北雙城效應持續發酵，竹南鎮繼頭份市之後，今年8月底人口數超車縣治所在地苗栗市，苗栗市長邱鎮軍不覺意外，趨勢難以逆轉，認為苗栗市缺乏發展腹地受限，長遠之計必須整體規畫努力連接鄰近銅鑼科學園區，創造就業機會，並利用生活機能優勢，吸引工作人口家庭入住。

苗栗縣8月底人口數統計出爐，頭份市10萬4951人，一支獨秀遠超第二的竹南鎮8萬7361人，第三的苗栗市8萬7283人，而7月底人口數，苗栗市8萬7384人，竹南鎮8萬7307人，縣府民政處指出，苗栗市人口於2004年3月底被當時頭份鎮超越，今年8月底竹南鎮翻轉，多出78人，苗栗市人口已是全縣第三名。

「 人口被竹南超車是預料中事！」邱鎮軍說，少子化是世界趨勢，因此市公所推出婦女生育津貼、學生營養午餐補助等社會福利，希望減緩減少的速度，也有達到預期效果，而竹南、頭份發展勢不可擋，地緣鄰近新竹市，早期聯合都市計畫及竹南科學園區開發，奠立了基礎，加上近期台灣積體電路製造股份有限公司竹南科設廠等利多，工商業蓬勃，竹南人口超過苗栗市只是遲早的事。

邱鎮軍認為現階段不必過於糾結於人口數，而是著眼苗栗市未來發展，他表示，苗栗市缺乏發展腹地，市公所第一步就是興建公共造產納骨堂，將來完工後，才能配套推動大坪頂第一、第二公墓遷墓，空出大片腹地，因為鄰近銅科，而力晶積成電子製造股份有限公司也投資2780億元設廠，可以善用連接發展，公所現在也啟動苗栗市整體發展規畫，找出長遠可行性的藍圖及方向。

苗栗縣 南科 新竹

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