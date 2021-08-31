桃市租金補貼申請破2萬件 創歷年新高

桃園市110年度租金補貼申請今天截止，住宅發展處統計今年申請案件共2萬2172件，破往年紀錄，將依中央開出名額列評選排序，預計最快明年1月發放。住發處表示，租金補貼預計明年1月會再開放申請名額，錯過和未申請到的民眾可注意局處相關訊息公告。

桃園市住發處表示，租金補貼申請件數每年都以1、2千件級距成長，去年有1.9萬人申請，最後核撥1.7萬人，今年2.1萬餘人，將視中央開出名額，依申請人的所得、薪資等條件審核資格。

住發局指出，租金補貼從今年度起採分級補貼制，依序分為每月5000元、4000元核2400元三級。其中一、三2級審查條件較嚴格，前者先決條件是必須有中低收入戶身分，後者為獨居、未滿40歲且未具經濟弱勢者。

住發局表示，符合資格者最快能在明年1月底領到租金補貼，但民眾收到審核通過公文後，如有租約到期或搬家情況，需3個月內補正資料，以免資格遭取消影響權益。

另外，購屋貸款利息補貼申請量達2422件、修繕住宅貸款利息補貼申請也有376件，將持續向中央爭取全額滿足。