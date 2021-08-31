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獲贈復康巴士視障交通車 徐耀昌：做最妥善運用

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
中華佛教密乘噶瑪噶舉協會、中華波卡圓智禪修學會今天分別捐贈苗栗縣政府1輛復康巴士，及苗栗縣視覺障礙者福利協進會1輛交通車，苗栗縣長徐耀昌等人代表受贈。記者范榮達／攝影
中華佛教密乘噶瑪噶舉協會、中華波卡圓智禪修學會今天分別捐贈苗栗縣政府1輛復康巴士，及苗栗縣視覺障礙者福利協進會1輛交通車，苗栗縣長徐耀昌等人代表受贈。記者范榮達／攝影

中華佛教密乘噶瑪噶舉協會、中華波卡圓智禪修學會透過苗栗縣議員孫素娥等人牽線，今天分別捐贈苗栗縣政府1輛復康巴士，及苗栗縣視覺障礙者福利協進會1輛交通車，苗栗縣長徐耀昌等人代表受贈，表示2輛車子都會做最妥善運用，造福行動不便的鄉親。

苗栗縣有3萬4000多名身心障礙者，及近1萬3000名失能長輩，不少有使用復康巴士就醫、洽公等需求，縣府30輛復康巴土今年1到7月服務1萬2000多人次，中華佛教密乘噶瑪噶舉協會今天新捐1輛，規畫發派偏鄉，因應路程及路況；苗栗縣視覺障礙者則有1092人，藉由中華波卡圓智禪修學會新捐交通車，更方便參與活動。

捐車儀式今天在縣府舉行，中華佛教密乘噶瑪噶舉協會理事長、中華波卡圓智禪修學會執行長吳嘉真，偕同中華佛教密乘噶瑪噶舉協會執行長紀正良、秘書長林振福、中華波卡圓智禪修學會理事長張詠捷等人代表捐贈，徐耀昌、苗栗縣視覺障礙者福利協進會理事長王書田等人代表受贈。

吳嘉真表示，除了宣揚佛法外，為把佛法利益眾生的精神融入在每個人的生活裡面幫助需要的人，這次集結信眾力量，在台灣北中南東各捐1輛復康巴士，中部並擇定苗栗縣作為代表，用愛載送需要就診的朋友，並獲得很好祝福，中華波卡圓智禪修學會則得知視障協會有交通車需求問題，善盡力量幫助這件事。

社會處指出，獲贈的復康巴士車體是高頂寬敞設計，後車廂備有輪椅升降機，方便乘坐輪椅者上下車，車身上佛教標語代表著祈福意涵「噶瑪巴千諾」，用藏語、中文、英文3種語言祈福，縣府復康巴士交通接送服務委由民間專業租賃公司負責調度，預約專線037-374785、374885。

苗栗縣 巴士 佛教

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