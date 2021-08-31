桃園18家觀光工廠恢復營運 市府補助團客每團5000元

桃園市觀光工廠在本土疫情爆發後停業將近3個月，疫情降為二級後，全市32家觀光工廠復業18家。市府今天推出振興方案，旅遊團只要前往桃園任一間已恢復營運的觀光工廠，每團補貼5000元，明日上午9點開放旅行業上網登記申請。

經發局長郭裕信表示，桃園市先前推出「桃園樂遊券」吸引全台超過114萬人參與登記，現在要推出的觀光旅遊振興方案，包含9月「觀光工廠加碼GO！」振興計畫，將補助每個旅遊團5000元，預計補助300團。

另一政策「觀光工廠買一送一」，將與中央發放的振興券互相搭配，民眾可用200元振興券換400元的「桃園好市券」，前往觀光工廠消費可享有2倍超值優惠，以提升消費意願。

郭裕信表示，預計10月將於置地廣場舉辦「觀光工廠嘉年華，全台玩樂購」，將邀請全台觀光工廠共襄盛舉，活動包含攤位展售、DIY體驗及闖關遊戲，期盼帶動整體產業復甦。

經發局表示，桃園目前已恢復營運的觀光工廠，包括太平洋自行車博物館、手信霧隱城、台灣農林大溪老茶廠、江記豆腐乳文化館、老K舒眠文化館、宏亞巧克力共和國、自然接觸保養品亮點體驗園、利百代彩筆文創館、金格卡司蒂菈樂園、東和音樂體驗館、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館、蛋寶生技不老村、勝昌中草藥探索館、雅聞魅力博覽館、雄獅文具想像力製造所、葡萄王健康活力能量館、台灣菸酒股份有限公司桃園觀光酒廠。