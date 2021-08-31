談航空城開發 桃市議長：賣地只能緩解短期財政

桃園市議會正進行第2屆第16、17次臨時會，9日安排桃園市審計處報告。議長邱奕勝今與審計處長張漢卿在議會見面，雙方就桃園財政現況及重大建設交換意見，過程中，邱奕勝提到中央對桃園統籌分配分配款長期不公，自升格以來年年居六都之末，並指市府標售土地只能緩解短期財政需求，建議應有更長遠的規劃。

邱奕勝表示，中央對於桃園市統籌分配款長期不公，除了分配稅款自升格以來年年位列六都之末，經平均計算，桃園在升格7年後，中央至少短撥桃園600多億元，對人口快速成長的新興都會來說相當不公平，對市府財政體質造成很大的壓力。

邱奕勝進一步指出，桃園市是許多年輕人選擇定居的新興都市，人口急速成長，公共建設也必須跟上，在統籌分配稅款及一般性補助款缺乏挹注的情形下，桃園未來財政壓力勢必會逐年的增加。

張漢卿說，會向中央反映議長所提意見，希望儘快跟上桃園發展的實際需求，讓都市發展市民期盼。

另外，針對航空城土地開發，邱奕勝認為市府目前規劃主要以出售方式辦理，做法雖然能暫時緩解短期財政需求，但土地一旦售出，代表喪失未來的可利用空間，「希望未來夠採去多元方式辦理，並考量多種不同的運用方式，以保留未來發展彈性與機會。

邱奕勝也針對桃園市圖書總館中央補助款一事發表看法，認為中央補助的承諾是要對受補助單位和市民負責，跳票或擅自調整挪移，對民主體是將造成深遠影響。