長庚進駐桃園偏鄉20年 提供遠距科技服務嘉惠病患

中央健康保險署李伯璋署長今天到桃園市復興區後山，了解當地居民醫療狀況及遠距醫療執行情形，負責後山醫療服務的林口長庚醫院播放20年來偏鄉服務成效回顧影片，並展示遠距醫療成果，包括利用遠距設備於華陵醫療站，示範直接連線林口長庚診間遠距醫療會診。

李伯璋頒感謝狀與肯定林口長庚醫療團隊長期深耕偏鄉醫療的熱忱，也恭喜長期駐守深山近10年的古佳琦護理師榮獲「南丁格爾獎」，守護居民健康，因為團隊的奉獻及堅持，縮短了復興區與市區居民的就醫可近性差距。

健保屬北區業務組指出，復興區是桃園面積最大的行政區，占桃園七分之二，人口1.2萬人最少，林口長庚醫院自2002年起與聖保祿醫院、復興區衛生所，及高揚威家醫科診所組成團隊，承作健保署「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」（簡稱IDS計畫），投入偏鄉20年，除設置華陵醫療站提供24小時駐診、專科門診每月服務460人次、巡迴醫療每月404人次。華陵醫療站另配合國家根除B、C肝炎，投入B、C型肝炎個案追蹤及治療，健保全年額外挹注IDS計畫經費約1280萬，民眾就醫滿意度高達97.6%。

復興區居民古小姐（化名）說，眼睛很久沒有做檢查，最近視線都會模糊，以往如果要看醫生，早上6點多出門搭車下山就醫，如果沒搭上中午12點多的公共汽車，就要等到下午4點，往返要耗費1天，常會猶豫要不要下山看病，「感謝你們來了，偏鄉看專科不再是遙不可及」。長庚在華陵醫療站運用遠距視訊，直接掛號林口長庚的眼科，與在診間的眼科醫師連線會診，藉由裂隙燈儀器及眼底鏡為病患檢查、開藥與提供衛教，讓山上民眾就近接受醫學中心級專科醫師服務。

健保署今年編列遠距健保醫療預算1億元，鼓勵全國60個山地離島及偏遠地區以視訊通訊，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科專科會診及急診診療。林口長庚醫療團隊更早於2009年就在復興區試辦皮膚專科遠距服務。今年擴大眼科、耳鼻喉科及時段服務，帶著1台與行李箱大小的可攜式遠距醫療行動箱，將服務觸角延伸至原醫療站外的長興里，病患不用下山也能接受專科醫療服務。