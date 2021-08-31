桃園市消防無線電全面數位化 手提無線電將列標準裝備

桃園市消防局的類比無線電今天走入歷史，即日起全面數位化，經局長謝呂泉親至指揮中心測試後上路，可望大幅改善通訊品質，增加救災救護效能；另桃市消防明年也創全台之先，將手提無線電列入個人標準裝備，確保救災現場資訊傳達暢通。

桃園市消防局今天上午10時30分啟用無線電中央台數位化，並由局長謝呂泉親自至指揮中心測試轄內分隊無線電，日後可望提升通訊效能與穩定性，幫助救災。

消防局指出，舊式救災無線電通訊系統採類比訊號，遠距離收發信號時易受地形或建築物阻擋，致收訊不良，恐影響救災，而數位式無線電可大幅改善收訊不良的問題，增加良好通訊品質及涵蓋範圍，更提升救災效率；此外，數位化後亦可傳輸其他數位資料以利進行遠端監控，如GPS座標資訊、語音錄音檔及無線電機狀，管理上更強化。

消防局自2019年起進行4年期數位式無線電通訊系統建置計畫，並獲得市府大力支持，至今年已編列8177多萬元預算，已汰換中繼轉播設備13套、手提臺1288台、車裝台395台及固定台115台，另增加6套行動中繼通訊設備，全市訊號涵蓋率由77.81%提升至90.21%。

謝呂泉指出，消防局明年也將獨步全台，將手提無線電列入個人標準裝備，小隊長以上幹部每人2台，隊員每人1台；幹部持有的無線電，一台供救災現場同仁聯絡使用，另一台則直通安全管制員，確保救災訊息清楚傳達。