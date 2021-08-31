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桃園大學生區公所工讀 幫約疫苗被當「詐騙」信心不挫
桃園市政府就業服務處今年暑假辦理「青年職場實習暨大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，今天舉辦成果分享會，在龜山區公所實習兩個月的4位大學生，有人協助防疫，成為「隱藏的防疫尖兵」，還曾被長輩誤認為詐騙集團；也有人被公職的穩定作息吸引，未來想成為公務員。
在龜山區公所民政課實習3位同學負責櫃檯電話聯繫，在疫情期間更是防疫要角，就讀大二的黃萱尹、劉承翰表示，除了親手分裝防疫關懷物資包，也幫獨居老人線上或當面登記接種疫苗，雖然台語說得不是很好，但還是國台語夾雜地協助每一位長輩取得打疫苗機會。
就讀大三、曾在咖啡廳打過工的林夏薇回憶，有一次致電民眾提醒隔天記得去打疫苗，還被對方誤認是詐騙集團，但自己發揮過去在服務業的經驗，耐心解說，解除民眾疑惑。
就讀大二的張祐嘉在秘書室工作，接觸許多出納事務，例如協助製作財務報表、盤點財產、報廢、入帳等等，對公務行政更加認識，也非常喜歡公務員朝九晚五的作息，對考取公務員興趣大增。
桃園市就業服務處指出，本次「公部門暑期工讀計畫」雖逢疫情，但報名仍相當踴躍，逾400名工讀生名額，分發到市府所屬各局處及區公所等41個機關工讀，鼓勵本市大專青年藉由暑期工讀機會，從實際參與中瞭解政策推動的過程與民眾服務的程序，瞭解政府的運作模式，並認識公部門的工作性質，也作為未來求職規劃的參考方向。
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