快訊

北市60多歲男性感染源不明 2例新北確診足跡遍及北捷

美國二戰「黑歷史」：把日裔美人關進集中營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大學生區公所工讀 幫約疫苗被當「詐騙」信心不挫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
黃萱尹、林夏薇、劉承翰在龜山區公所民政課實習，直接參與防疫工作，為長輩預約疫苗，難忘曾被誤認為「詐騙」。記者楊湛華／攝影
黃萱尹、林夏薇、劉承翰在龜山區公所民政課實習，直接參與防疫工作，為長輩預約疫苗，難忘曾被誤認為「詐騙」。記者楊湛華／攝影

桃園市政府就業服務處今年暑假辦理「青年職場實習暨大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，今天舉辦成果分享會，在龜山區公所實習兩個月的4位大學生，有人協助防疫，成為「隱藏的防疫尖兵」，還曾被長輩誤認為詐騙集團；也有人被公職的穩定作息吸引，未來想成為公務員

在龜山區公所民政課實習3位同學負責櫃檯電話聯繫，在疫情期間更是防疫要角，就讀大二的黃萱尹、劉承翰表示，除了親手分裝防疫關懷物資包，也幫獨居老人線上或當面登記接種疫苗，雖然台語說得不是很好，但還是國台語夾雜地協助每一位長輩取得打疫苗機會。

就讀大三、曾在咖啡廳打過工的林夏薇回憶，有一次致電民眾提醒隔天記得去打疫苗，還被對方誤認是詐騙集團，但自己發揮過去在服務業的經驗，耐心解說，解除民眾疑惑。

就讀大二的張祐嘉在秘書室工作，接觸許多出納事務，例如協助製作財務報表、盤點財產、報廢、入帳等等，對公務行政更加認識，也非常喜歡公務員朝九晚五的作息，對考取公務員興趣大增。

桃園市就業服務處指出，本次「公部門暑期工讀計畫」雖逢疫情，但報名仍相當踴躍，逾400名工讀生名額，分發到市府所屬各局處及區公所等41個機關工讀，鼓勵本市大專青年藉由暑期工讀機會，從實際參與中瞭解政策推動的過程與民眾服務的程序，瞭解政府的運作模式，並認識公部門的工作性質，也作為未來求職規劃的參考方向。

在龜山區公所秘書室實習的張祐嘉嚮往穩定作息，實習結束後更想考取公職。記者楊湛華／攝影
在龜山區公所秘書室實習的張祐嘉嚮往穩定作息，實習結束後更想考取公職。記者楊湛華／攝影

詐騙集團 公務員 疫苗

延伸閱讀

影／又有疫苗到貨！ 59.5萬劑AZ從曼谷運抵台灣

首批BNT疫苗對台意義重大 陳時中將親自接機

QA整理包／BNT疫苗將到貨 18至22歲族群優先登記、預約完還能再加選嗎？

預購2000萬劑莫德納 陳時中：AZ也已簽意願書

相關新聞

垃圾焚化爐不敷成本 苗栗送燒垃圾調漲2成

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）長期入不敷出，必須靠縣府撥補經費，苗栗縣政府縣務會議今天通過調漲垃圾焚化廠處理收費標準，...

桃園大學生區公所工讀 幫約疫苗被當「詐騙」信心不挫

桃園市政府就業服務處今年暑假辦理「青年職場實習暨大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，今天舉辦成果分享會，在龜山區公所實習兩...

不只是傳統客家粄 嘉盛「五行龍粄」融入文化故事

苗栗市嘉盛社區發展協會客家粄仔特色產業，一年創造70萬元導覽及DIY商機，今年獲水土保持局大專生洄游計畫支持，融入「好米...

蘆竹2航空城95搬遷中繼宅來不及 桃市府再延至明年3月

桃園市政府興建蘆竹1號、2號社會住宅，提供桃園航空城優先搬遷區住戶中繼住宅，目前蘆竹2號社會住宅硬體完成，原定今年9月完...

竹縣圖書館推免費百部國內外電影 在家就能隨選隨看

新竹縣公共圖書館推出新服務，自9月1日起「視界電影院公播放映室」開通，提供上百部國內外影片，民眾只要有申請新竹縣圖書館借...

竹北家樂福立體停車塔經營業者違法 9月26日起勒令停業

新竹縣縣治停車場綜合大樓為大家熟知的家樂福賣場，新竹縣政府指出，因目前經營停車場的業者「粕鴻科技有限公司」違法經營，未依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。