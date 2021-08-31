因應疫情趨緩 竹北府前篩檢站今功成身退
中央「covid-19公費疫苗預約平台」第7輪預約今午已結束，新竹縣共有2萬7600多人完成預約，從9月3日起至10日，在縣內69個站點為民眾接種。另外，因應疫情趨緩，公費社區篩檢站竹北府前站將撤站，未來由各責任醫院持續提供篩檢服務。
衛生局表示，中央預約平台持續開放18歲以上民眾意願登記，符合第7輪預約資格的民眾，如果因為想要變更意願選項而未完成預約，也可在今天下午4點開始，上平台變更意願選項。
為有效運用疫苗，中央也將於9月3日10點至9月4日下午6點止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲」的民眾預約，即1998年12月31日以前出生民眾，提醒年輕朋友們如果收到提醒簡訊，務必記得完成預約。
另外，新竹縣從6月起陸續設置的台大生醫站、竹北府前站、竹東站和湖口鳳山站4個公費社區篩檢站，近3個月時間服務近4000人次，機動式辦理企業和社區的專案篩檢，因疫情趨緩，篩檢站陸續撤除，竹北府前站今天也將在提供最後一次篩檢服務後撤除。
衛生局說，未來篩檢服務由各責任醫院持續提供，民眾也可自購居家篩檢，若遇突發需求，新竹縣快篩部隊仍可立即成軍，第一時間前進有需要的地點服務。
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