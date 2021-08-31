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蘆竹2航空城95搬遷中繼宅來不及 桃市府再延至明年3月

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市政府興建蘆竹1號、2號社會宅（見圖）為航空城優先搬遷住戶中繼住宅，延期至明年3月完工。記者曾增勳／攝影
桃園市政府興建蘆竹1號、2號社會宅（見圖）為航空城優先搬遷住戶中繼住宅，延期至明年3月完工。記者曾增勳／攝影

桃園市政府興建蘆竹1號、2號社會住宅，提供桃園航空城優先搬遷區住戶中繼住宅，目前蘆竹2號社會住宅硬體完成，原定今年9月完工、提供航空城優先區搬遷戶入住，市政府今天下午表示，疫情及缺工影響，蘆竹2號航空城中繼宅決定延至明年3月完工入住，預定入住中繼宅的95戶優先區搬遷戶，市府同意延至明年3月再搬

遷，不受今年10月底前優先區拆遷影響。

桃園航空城進入實質開發期程，優先搬遷區住戶將在今年10月底拆遷交屋、交地，市政府為安置搬遷區住戶，選擇蘆竹1、2號社會住宅提供安置航空城優先搬遷戶的中繼住宅，目前以蘆竹2號社宅為主，地政局指出，優先區搬遷戶原有137戶登記入住蘆竹2號社宅的中繼宅，不少搬遷戶實地查看後，認為房型小退出登記，最後剩下95戶登記入住中繼宅。

市府住宅發展處長莊敬權表示，蘆竹1、2號社宅提供航空城搬遷戶中繼宅，以蘆竹2號社宅為主要中繼宅，2號社宅總共416戶，其中200戶做為搬遷戶中繼宅，目前完成98%，但受疫情和缺工人，完工期因此再延至明年3月入住；蘆竹1號社宅總共112戶，工程仍趕工中，只是也面臨疫情和工人不足，預定明年6月完工。

市議員徐其萬說，蘆竹2社宅中繼宅原定9月入住期程跳票，又因房型小，原登記入住的搬遷戶剩下95戶，如今安置不及，預定延後至明年3月入住，並讓搬遷戶暫時留在優先區在地居住，希望市府興建中繼宅，盡量如期明年3月入住，照顧搬遷戶。後厝里長林有財、圳頭里長卓榮騰說，該中繼社宅因房型小，許多住戶決定租房或自購。

地政局表示，蘆竹2號社宅做為航空城優先區搬遷戶的中繼宅，由於工程無法如期完工，原登記搬遷戶無法入住，面對今年10月底優先區拆遷、11月動工期程，市府決定登記入住中繼宅的居民，可暫時留在航空城優先區在地緩拆，直到明年3月入住該中繼社宅為止。

桃園市政府興建蘆竹1號（見圖）、2號社會宅（見圖）為航空城優先搬遷住戶中繼住宅，延期至明年3月完工。記者曾增勳／攝影
桃園市政府興建蘆竹1號（見圖）、2號社會宅（見圖）為航空城優先搬遷住戶中繼住宅，延期至明年3月完工。記者曾增勳／攝影

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