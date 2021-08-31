快訊

直播／今增3本土病例集中雙北 另添1境外、1死

錢櫃月虧8千萬 老董練台生不知所措嘆：大企業也不堪停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

垃圾焚化爐不敷成本 苗栗送燒垃圾調漲2成

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府縣務會議今天通過調漲垃圾焚化廠處理收費標準，鄉鎮市公所送燒一般廢棄物每噸從1000元調漲到1200元。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府縣務會議今天通過調漲垃圾焚化廠處理收費標準，鄉鎮市公所送燒一般廢棄物每噸從1000元調漲到1200元。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）長期入不敷出，必須靠縣府撥補經費，苗栗縣政府縣務會議今天通過調漲垃圾焚化廠處理收費標準，鄉鎮市公所首當其衝，送燒一般廢棄物每噸從1000元調漲到1200元，其中，苗栗市公所1年增加約300萬元支出，市長邱鎮軍等人呼籲民眾落實垃圾分類，降低對財政的衝擊。

縣務會議今天審議通過環保局提案，因反映垃圾焚化爐營運成本，及平衡焚化廠財務缺口，調整處理收費標準，一般廢棄物縣內每噸1000元，漲到1200元，因應中央垃圾緊急調度方案，縣外每噸2200元，漲到2500元，此外，一般事業廢物及專案垃圾依性質不同，收費部分維持不變，最高從每噸3200元，調漲到3800元。

環保局指出，焚化爐進廠量以去年為例，一般廢棄物縣內9.7萬公噸，占59.78%，縣外4.7萬公噸，占29.21%，一般事業廢棄物1.8萬公噸，占11.01%，其餘是不可處理廢棄物，焚化後飛灰穩定物進掩埋場，平均每噸成本2192元，長期入不敷出，縣府必須每年規畫撥補焚化爐基金5000萬元補貼營運，新費率將經縣府公告後實施，最快今年底上路。

垃圾焚化廠處理收費調漲2成，鄉鎮市公所首當其衝，其中，苗栗市公所1年送燒垃圾費用1700多萬元，將增加約300萬元，邱鎮軍說，焚化爐處理收費去年底就擬調漲，縣府凍漲1年，市公所預做準備，辦理分區各里清潔競賽，扎根垃圾分類觀念及做法，也達到效果，垃圾車伴隨資源回收車出動，過去是垃圾車垃圾先滿載，現在是資源回收車先滿，希望垃圾減量，可以平衡送燒垃圾漲價的落差。

廢棄物 焚化爐 垃圾車

延伸閱讀

美女老師苗栗老家失火！「屋內焦黑慘況」曝光　情緒失控潰堤　

影／基隆環保公司大火狂燒3小時 機台設備毀損失2千萬

影／基隆廢棄物處理公司大火 救援過程不斷崩塌惡臭難耐

獨／基隆廢棄物處理環保公司清晨大火 烈焰沖天

相關新聞

「新竹小智」這次爬山不收寶可夢 低調暖助刁車女孩們

新竹市長林智堅30日深夜在臉書PO了一篇「尋人啟事」，指名尋找兩名女孩，原因是他28日和友人到羅山林道爬山，半路巧遇一輛...

竹北家樂福立體停車塔經營業者違法 9月26日起勒令停業

新竹縣縣治停車場綜合大樓為大家熟知的家樂福賣場，新竹縣政府指出，因目前經營停車場的業者「粕鴻科技有限公司」違法經營，未依...

台中打疫苗後死亡有101人 確診死亡者20倍且無人獲理賠

台中市本土確診個案累計至今有202例、死亡人數5例，但疑注射疫苗後死亡人數卻達101人，是確診死亡人數20倍，其中雖然多...

垃圾焚化爐不敷成本 苗栗送燒垃圾調漲2成

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）長期入不敷出，必須靠縣府撥補經費，苗栗縣政府縣務會議今天通過調漲垃圾焚化廠處理收費標準，...

竹縣圖書館推免費百部國內外電影 在家就能隨選隨看

新竹縣公共圖書館推出新服務，自9月1日起「視界電影院公播放映室」開通，提供上百部國內外影片，民眾只要有申請新竹縣圖書館借...

重陽顧健康 竹市提供長者免費健檢超過7000人

新竹市府重視長者，今宣布長者免費健康檢查服務明日（9月1日）開跑，共計7760個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者皆可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。