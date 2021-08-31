垃圾焚化爐不敷成本 苗栗送燒垃圾調漲2成

苗栗縣環境保護基金（焚化爐基金）長期入不敷出，必須靠縣府撥補經費，苗栗縣政府縣務會議今天通過調漲垃圾焚化廠處理收費標準，鄉鎮市公所首當其衝，送燒一般廢棄物每噸從1000元調漲到1200元，其中，苗栗市公所1年增加約300萬元支出，市長邱鎮軍等人呼籲民眾落實垃圾分類，降低對財政的衝擊。

縣務會議今天審議通過環保局提案，因反映垃圾焚化爐營運成本，及平衡焚化廠財務缺口，調整處理收費標準，一般廢棄物縣內每噸1000元，漲到1200元，因應中央垃圾緊急調度方案，縣外每噸2200元，漲到2500元，此外，一般事業廢物及專案垃圾依性質不同，收費部分維持不變，最高從每噸3200元，調漲到3800元。

環保局指出，焚化爐進廠量以去年為例，一般廢棄物縣內9.7萬公噸，占59.78%，縣外4.7萬公噸，占29.21%，一般事業廢棄物1.8萬公噸，占11.01%，其餘是不可處理廢棄物，焚化後飛灰穩定物進掩埋場，平均每噸成本2192元，長期入不敷出，縣府必須每年規畫撥補焚化爐基金5000萬元補貼營運，新費率將經縣府公告後實施，最快今年底上路。

垃圾焚化廠處理收費調漲2成，鄉鎮市公所首當其衝，其中，苗栗市公所1年送燒垃圾費用1700多萬元，將增加約300萬元，邱鎮軍說，焚化爐處理收費去年底就擬調漲，縣府凍漲1年，市公所預做準備，辦理分區各里清潔競賽，扎根垃圾分類觀念及做法，也達到效果，垃圾車伴隨資源回收車出動，過去是垃圾車垃圾先滿載，現在是資源回收車先滿，希望垃圾減量，可以平衡送燒垃圾漲價的落差。