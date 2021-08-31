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竹縣圖書館推免費百部國內外電影 在家就能隨選隨看

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣公共圖書館推出新服務，自9月1日起「視界電影院公播放映室」開通，提供上百部國內外影片免費看。圖／文化局提供
新竹縣公共圖書館推出新服務，自9月1日起「視界電影院公播放映室」開通，提供上百部國內外影片免費看。圖／文化局提供

新竹縣公共圖書館推出新服務，自9月1日起「視界電影院公播放映室」開通，提供上百部國內外影片，民眾只要有申請新竹縣圖書館借閱證，在網站輸入帳號密碼，即可隨選隨看，讓客廳變成電影院；另外，文化局也推動「閱進校園計畫」，把好書帶進校園，規劃24場推廣活動，9月1日起開放學校線上報名。

文化局表示，目前疫情雖然趨緩，但看電影、圖書館內閱覽仍未完全鬆綁，新竹縣圖書館開放民眾進入館內閱覽書籍，容留人數上限為80人，影城上限為50人且需採梅花座。

為了讓民眾閱讀更方便，文化局不斷充實各類型電子資源，讓民眾宅在家使用網路就可以閱讀電子書，現在更引進新服務，提供上百部國內外電影、紀錄片及動畫片，且每月至少新增2部影片，以普遍級、保護級電影為主，只需在新竹縣公共圖書館網站輸入讀者的帳密即可觀看，詳情可至新竹縣公共圖書館網站查詢。

另外，為推廣並普及公共圖書館資源使用服務，讓學生了解縣內各圖書館特色與服務，文化局自去年起開始推動「閱進校園計畫」，今年將結合行動書車，持續推動更多元化服務，辦理15場「閱讀講座」，5場「書車進校園暨英文講座」及4所學校的「新書共讀箱」活動。

活動從明天起至9月15日開放線上報名，首場活動將從10月1日登場，鼓勵學童利用課餘時間快樂閱讀，從小培養閱讀習慣，增加課外知識。

文化局自去年起開始推動「閱進校園計畫」，今年將結合行動書車，持續推動更多元化服務。圖／文化局提供
文化局自去年起開始推動「閱進校園計畫」，今年將結合行動書車，持續推動更多元化服務。圖／文化局提供

圖書館 新竹 電影

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