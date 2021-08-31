「新竹小智」這次爬山不收寶可夢 低調暖助刁車女孩們

新竹市長林智堅30日深夜在臉書PO了一篇「尋人啟事」，指名尋找兩名女孩，原因是他28日和友人到羅山林道爬山，半路巧遇一輛轎車卡在山溝，林智堅沒被認出，當了熱心路人，不但幫忙叫道路救援，還代付拖吊費，事發兩天後在臉書寫下，不知「這群年輕人後來露營完下山是否一切都好？ 」

這則ＰＯ文一曝光就吸引上萬網友朝聖，兩名「刁車女孩」也留言「非常感謝市長跟友人的大力協助，讓我們有個難忘的野營經驗，我們一切安好！By the way各位網友們已經速還錢囉！」

林智堅在臉書ＰＯ文，指28日他和朋友前往新竹縣羅山林道，這是疫情後首次登山健行。上山時間是下午2點多，才在半山腰就看見幾個年輕人圍著一輛車身歪斜、右側前後輪卡在山溝的轎車七嘴八舌地討論著，原來車子「刁車」動彈不得，他見狀幫忙叫道路救援後就按照原定計畫去爬山了。

不料兩個多小時後，林智堅和朋友下山竟看見這群年輕人還在原地，車子依然卡在山溝，不過年輕人也不緊張，反而跟一旁露友聊起天來，林智堅便和朋友再打了電話，拖吊車終於在5點多時上山。

林智堅說，因防疫期間他戴了帽子與口罩，起初身分沒被認出，直到後來才被拖吊車司機發現，折騰了一陣子，終於將車子拖出邊溝，不過「刁車女孩」卻拿出信用卡要付款，最後林智堅與朋友決定先墊8000元給司機（女孩有貼心聯繫朋友要匯款）。最後下山原本安排的行程已趕不上，不過希望女孩們可快樂地在山上露營，享受周末假日。

事後，林智堅忽然想起這件事，就在臉書ＰＯ文，詢問這群年輕人後來露營完下山是否一切都好？不少網友看完紛紛留言「為什麼一樣是卡溝，我等不到市長！我想和市長近距離接觸啊！人帥又暖心～～～」、「市長很低調，也很親民，上次一早在青青草原也碰到一次」、「雖然刁車令人不舒服！但是過程還蠻溫馨很有人情味…..讚。」