快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「新竹小智」這次爬山不收寶可夢 低調暖助刁車女孩們

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
林智堅28日和友人到羅山林道爬山，半路巧遇一輛轎車卡在山溝，林智堅沒被認出，當了熱心路人，不但幫忙叫道路救援，還代付拖吊費。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書
林智堅28日和友人到羅山林道爬山，半路巧遇一輛轎車卡在山溝，林智堅沒被認出，當了熱心路人，不但幫忙叫道路救援，還代付拖吊費。記者王駿杰／翻攝自林智堅臉書

新竹市長林智堅30日深夜在臉書PO了一篇「尋人啟事」，指名尋找兩名女孩，原因是他28日和友人到羅山林道爬山，半路巧遇一輛轎車卡在山溝，林智堅沒被認出，當了熱心路人，不但幫忙叫道路救援，還代付拖吊費，事發兩天後在臉書寫下，不知「這群年輕人後來露營完下山是否一切都好？ 」

這則ＰＯ文一曝光就吸引上萬網友朝聖，兩名「刁車女孩」也留言「非常感謝市長跟友人的大力協助，讓我們有個難忘的野營經驗，我們一切安好！By the way各位網友們已經速還錢囉！」

林智堅在臉書ＰＯ文，指28日他和朋友前往新竹縣羅山林道，這是疫情後首次登山健行。上山時間是下午2點多，才在半山腰就看見幾個年輕人圍著一輛車身歪斜、右側前後輪卡在山溝的轎車七嘴八舌地討論著，原來車子「刁車」動彈不得，他見狀幫忙叫道路救援後就按照原定計畫去爬山了。

不料兩個多小時後，林智堅和朋友下山竟看見這群年輕人還在原地，車子依然卡在山溝，不過年輕人也不緊張，反而跟一旁露友聊起天來，林智堅便和朋友再打了電話，拖吊車終於在5點多時上山。

林智堅說，因防疫期間他戴了帽子與口罩，起初身分沒被認出，直到後來才被拖吊車司機發現，折騰了一陣子，終於將車子拖出邊溝，不過「刁車女孩」卻拿出信用卡要付款，最後林智堅與朋友決定先墊8000元給司機（女孩有貼心聯繫朋友要匯款）。最後下山原本安排的行程已趕不上，不過希望女孩們可快樂地在山上露營，享受周末假日。

事後，林智堅忽然想起這件事，就在臉書ＰＯ文，詢問這群年輕人後來露營完下山是否一切都好？不少網友看完紛紛留言「為什麼一樣是卡溝，我等不到市長！我想和市長近距離接觸啊！人帥又暖心～～～」、「市長很低調，也很親民，上次一早在青青草原也碰到一次」、「雖然刁車令人不舒服！但是過程還蠻溫馨很有人情味…..讚。」

林智堅 露營

延伸閱讀

入閣、被徵召轉戰桃園市長？ 林智堅：無此規劃

竹市公幼、非營利大增450名額 小一新生市府送跳繩

8年屆滿下一步？林智堅：對家鄉有使命感 不打算選桃園

新竹市國際風箏節9/4登場 首度線上直播

相關新聞

「新竹小智」這次爬山不收寶可夢 低調暖助刁車女孩們

新竹市長林智堅30日深夜在臉書PO了一篇「尋人啟事」，指名尋找兩名女孩，原因是他28日和友人到羅山林道爬山，半路巧遇一輛...

竹北家樂福立體停車塔經營業者違法 9月26日起勒令停業

新竹縣縣治停車場綜合大樓為大家熟知的家樂福賣場，新竹縣政府指出，因目前經營停車場的業者「粕鴻科技有限公司」違法經營，未依...

重陽顧健康 竹市提供長者免費健檢超過7000人

新竹市府重視長者，今宣布長者免費健康檢查服務明日（9月1日）開跑，共計7760個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者皆可...

苑裡農地重劃區半年交通事故153件 啟動長短期改善措施

苗栗縣苑裡農地重劃區苗47線周邊農路棋盤式道路，路口多數沒有紅綠燈號誌管制，今年上半年發生153件交通事故，一些居民一天...

竹北成功國中增建校舍啟用

新竹縣竹北市東區人口不斷成長，學校挪用教師辦公室、會議室仍無法滿足就學需求，縣府推動成功國中2期校舍增建工程，B棟昨天完...

頭份到竹南科 最短距離道路拓寬

苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路、幼英街口，是聯絡頭份市區及竹南科學園區的最短距離，現況路寬平均僅5公尺，縣府預期台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。