重陽顧健康 竹市提供長者免費健檢超過7000人

新竹市府重視長者，今宣布長者免費健康檢查服務明日（9月1日）開跑，共計7760個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者皆可參加，今年由台大新竹、國軍新竹、馬偕新竹、南門綜合醫院、新竹國泰等醫院提供胸部X光攝影、心電圖、尿酸檢查、糞便潛血檢查、甲狀腺刺激素免疫分析TSH(EIA/LIA)、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、量腰圍共七大健檢項目，全面照顧長者健康。

70歲陳姓老翁說，他原本無察覺身體異狀，去年參加長者免費健檢，意外發現罹患肝癌初期，收到醫院通知時雖然很震驚，但也因此及早治療，目前病情穩定。

另名陳姓老婦說，她原本很排斥看醫生，深怕得知壞消息，直到親友患病錯過黃金治療時間，才感覺到健檢的重要性。

市府社會處指出，竹市65歲以上長者總計6萬494人，占全市人口13.35%，市府持續推動五大照顧長輩政策，包含續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康檢查、65歲以上長者免費裝活動假牙等。

每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，更辦理老人免費健康檢查。今年長者免費健檢明起至9月11日可致電今年提供服務的9個醫療院所預約報名，預計9月13日至10月31日進行健檢。

今年提供老人健檢服務的9個醫療院所，包含台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、安慎診所及億安診所，各醫療院所名額有限，健檢時須攜帶身分證、印章及健保卡。