快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

重陽顧健康 竹市提供長者免費健檢超過7000人

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市長者免費健康檢查服務，包含七大健檢項目，全面照顧長者健康。圖／新竹市政府提供
竹市長者免費健康檢查服務，包含七大健檢項目，全面照顧長者健康。圖／新竹市政府提供

新竹市府重視長者，今宣布長者免費健康檢查服務明日（9月1日）開跑，共計7760個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者皆可參加，今年由台大新竹、國軍新竹、馬偕新竹、南門綜合醫院、新竹國泰等醫院提供胸部X光攝影、心電圖、尿酸檢查、糞便潛血檢查、甲狀腺刺激素免疫分析TSH(EIA/LIA)、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、量腰圍共七大健檢項目，全面照顧長者健康。

70歲陳姓老翁說，他原本無察覺身體異狀，去年參加長者免費健檢，意外發現罹患肝癌初期，收到醫院通知時雖然很震驚，但也因此及早治療，目前病情穩定。

另名陳姓老婦說，她原本很排斥看醫生，深怕得知壞消息，直到親友患病錯過黃金治療時間，才感覺到健檢的重要性。

市府社會處指出，竹市65歲以上長者總計6萬494人，占全市人口13.35%，市府持續推動五大照顧長輩政策，包含續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康檢查、65歲以上長者免費裝活動假牙等。

每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，更辦理老人免費健康檢查。今年長者免費健檢明起至9月11日可致電今年提供服務的9個醫療院所預約報名，預計9月13日至10月31日進行健檢。

今年提供老人健檢服務的9個醫療院所，包含台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、安慎診所及億安診所，各醫療院所名額有限，健檢時須攜帶身分證、印章及健保卡。

社會處呼籲，家中晚輩應多鼓勵長者參加健檢，了解身體健康變化。欲知詳情歡迎撥打1999或社會處專線03-5352653洽詢。

竹市長者免費健康檢查服務，包含七大健檢項目，全面照顧長者健康。圖／新竹市政府提供
竹市長者免費健康檢查服務，包含七大健檢項目，全面照顧長者健康。圖／新竹市政府提供

新竹 健檢 健康檢查

延伸閱讀

竹市專勤隊再出擊 查獲越南店4公斤可疑豬肉製品

新竹市長上演四腳督 民調曝光高虹安、邱顯智不以為然

入閣、被徵召轉戰桃園市長？ 林智堅：無此規劃

華碩攜手新竹臺大分院 開啟語音病歷新世代

相關新聞

「新竹小智」這次爬山不收寶可夢 低調暖助刁車女孩們

新竹市長林智堅30日深夜在臉書PO了一篇「尋人啟事」，指名尋找兩名女孩，原因是他28日和友人到羅山林道爬山，半路巧遇一輛...

竹北家樂福立體停車塔經營業者違法 9月26日起勒令停業

新竹縣縣治停車場綜合大樓為大家熟知的家樂福賣場，新竹縣政府指出，因目前經營停車場的業者「粕鴻科技有限公司」違法經營，未依...

重陽顧健康 竹市提供長者免費健檢超過7000人

新竹市府重視長者，今宣布長者免費健康檢查服務明日（9月1日）開跑，共計7760個名額，凡設籍竹市且年滿65歲以上長者皆可...

苑裡農地重劃區半年交通事故153件 啟動長短期改善措施

苗栗縣苑裡農地重劃區苗47線周邊農路棋盤式道路，路口多數沒有紅綠燈號誌管制，今年上半年發生153件交通事故，一些居民一天...

竹北成功國中增建校舍啟用

新竹縣竹北市東區人口不斷成長，學校挪用教師辦公室、會議室仍無法滿足就學需求，縣府推動成功國中2期校舍增建工程，B棟昨天完...

頭份到竹南科 最短距離道路拓寬

苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路、幼英街口，是聯絡頭份市區及竹南科學園區的最短距離，現況路寬平均僅5公尺，縣府預期台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。