桃園霄裡生態池改善工程竣工 環池步道成假日好去處

桃園市八德區霄裡生態池增設環池步道，改善工程8月初完工，將木作平台改以鋼構混凝土，延伸設置70米步道，並整修既有觀景平台及步道，新闢一處兒童遊戲場及體健廣場，吸引民眾遊憩，反映良好，市長鄭文燦今天也親自到場視察成果。

八德區公所指出，八德霄裡地區具有埤塘、水圳及湧泉等景觀資源，卻欠缺可供居民休憩運動的公共空間，公所今年編列400 萬預算辦理霄裡生態池改善工程，保留水域空間及植生環境，在不影響灌溉水路原則下，延伸設置70米步道，既有觀景平台及步道改為鋼構混凝土，樓梯改設坡道、步道，觀景平台也增設防護緣，並新闢一處兒童遊戲場及體健廣場。

鄭文燦指出，霄裡地區有4大工程進行中，捷運綠線八德段將設GC02站；原八德第一公墓部分基地將規劃為霄裡花海公園，園內桃園北區客家會館10月將啟用；通霄裡國小將打通直通新興路，並另闢1條路通往花海公園；龍南路也將拓寬。