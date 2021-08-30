桃園霄裡生態池改善工程竣工 環池步道成假日好去處
桃園市八德區霄裡生態池增設環池步道，改善工程8月初完工，將木作平台改以鋼構混凝土，延伸設置70米步道，並整修既有觀景平台及步道，新闢一處兒童遊戲場及體健廣場，吸引民眾遊憩，反映良好，市長鄭文燦今天也親自到場視察成果。
八德區公所指出，八德霄裡地區具有埤塘、水圳及湧泉等景觀資源，卻欠缺可供居民休憩運動的公共空間，公所今年編列400 萬預算辦理霄裡生態池改善工程，保留水域空間及植生環境，在不影響灌溉水路原則下，延伸設置70米步道，既有觀景平台及步道改為鋼構混凝土，樓梯改設坡道、步道，觀景平台也增設防護緣，並新闢一處兒童遊戲場及體健廣場。
鄭文燦指出，霄裡地區有4大工程進行中，捷運綠線八德段將設GC02站；原八德第一公墓部分基地將規劃為霄裡花海公園，園內桃園北區客家會館10月將啟用；通霄裡國小將打通直通新興路，並另闢1條路通往花海公園；龍南路也將拓寬。
公所也報告年初抗旱作為，盤點八德區地下水井共529口，可作為旱災時民生備援水源；水務局協助增設3口戰備水井，其中一口位於福山宮廣場前方，於旱災時可開放取水使用。另外，位於公園旁的福山宮浣衣池也在水務局協助之下找回水源，重現婦女浣衣洗滌與兒童戲水的景象。
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