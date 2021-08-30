桃園好市券第二期登記開跑 2小時湧入近2.8萬人

為振興夜市、零售、旅遊等產業，「桃園好市券」第二期加碼發行8萬份今天登記開跑，短短2個小時就湧入近2萬8000人登記，民眾可在公有市場 、觀光夜市、觀光工廠及休閒農場使用。

桃園市政府經濟發展局表示，「桃園好市券」一份有2張100元券，上午10時開放登記後，截至中午12時，短短2個小時的時間，就湧入2萬7880人登記並持續增加中，系統運作狀況良好，沒有當機的情形，歡迎民眾踴躍參與。

鄭文燦在防疫專案會議中表示，「桃園好市券」第一期發行2萬5000份廣受好評，第二期加碼發行8萬份，採用市民卡登記抽籤制。至於第三期將對接中央發行的「振興五倍券」，200元振興券加碼換成4張100元好市券，金額加倍、面額縮小，同時與悠遊卡、一卡通及第一銀行市民卡合作，舉辦抽獎活動，以加倍、加大的政策，加強振興力道，帶動桃園產業復甦。

經發局表示，活動從今天上午10時起至9月12日晚間11時59分期間上網登記，民眾須備妥「桃園市民卡（或認同卡）」及「身分證」進行登記，活動採身分證末碼單、雙號分流，單號於週一、週三、週五；雙號於週二、週四、週六；至於週日則是單雙號都能登記，登記網址為：https://reurl.cc/pg7G2e。

經發局指出，登記完成後將於13日進行抽籤，14日可查詢，9月17日下午6時起到10月16日晚間11時59分，可憑兌換序號至7-ElEVEN ibon機台取票，同時依公有市場 、觀光夜市、觀光工廠、休閒農場等四大場所的營業時間內使用至10月17日。