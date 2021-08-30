桃園各類志工開放 鄭文燦：打過疫苗14天可出勤

隨疫情降二級解封，桃園市長鄭文燦今天宣布，新的志工出勤規範，包括環保志工、守望相助隊、水環境巡守隊、海岸巡護隊、山林守護隊、關懷據點和學校等各機關館舍志工，不分年紀，打過一劑疫苗滿14 天以上可安排出勤，沒有打過疫苗的志工鼓勵施打後再出勤。

鄭文燦表示，市民活動中心自9月1日起開放，仍禁止飲食和唱歌，使用者必須提出活動計畫書給區公所審核通過，才可以出借，並仍按防疫規定維持室內80人以下、實聯制、戴口罩、保持社交距離等防疫規範，違規者取消出借資格。

鄭文燦表示，疫情接近收斂，桃園近期沒有本土確診個案，境外移入個案相當多，很多是Delta病毒，國境應提高標準、從嚴管制，桃園居家隔離剩下46人，疫情正在降級，其中本月28日境外移入的案16066某航空公司機師，接觸確診者染疫，疫調團隊共匡列26人，已24人採檢陰性，今天還有2人等待採檢結果，針對入境、跨縣市個案，衛生局要疫調清消、接觸者匡列隔離，絕對不能鬆懈或掉以輕心。