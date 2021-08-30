台1線替代道路計畫 將爭取1期工程經費
台1線為連結新竹市、竹科與湖口新竹工業區的交通要道，為解決長期以來塞車的問題，新竹縣政府將台1線替代道路計畫納入十大交通建設，日前按照環評審查會的建議，在近期舉行地方說明會獲取最新民意及共識，並將補正環評計畫送到環保局，待環保局核備即可向中央爭取經費施工，讓計畫路線南端的台68線武陵匝道不再斷頭。
縣府工務處長林鶴斯表示，台1線是竹北地區最重要的南北向道路，近年來因竹北地區發展迅速，導致台1線路段交通流量持續增加，因此縣府積極推動台1線替代道路計畫，藉此分流台1線南北車流。
台1線替代道路主線規劃北端起於明新科大南側，從台1線分出，以高架橋往南跨越鳳山溪，穿越東西向的中正西路(縣道118)和竹北市後，再跨過頭前溪與南端台68線武陵高架匝道銜接，主線總長4.434公里，總經費約65億元，考量規模和經費龐大，將分1、2期工程推動。
主線第1期工程為南端的台68線武陵匝道至中正西路間路段，長度1.754公里，工程費及用地費約18億元；第2期工程則從北端的明新科大南側的台1線至中正西路，長度為2.68公里。
工務處表示，按照7月環保局召開環評審查會中的建議，工務處在8月21日舉辦地方說明會，獲取最新民意，並將這些意見納入補正環評計畫送至環保局，環保局審核通過後，就能向中央爭取經費，盡速進入發包和施工階段，替代道路開闢完成後，將可大幅縮短新豐至新竹地區的通車時間，並舒緩台1線交通壅塞情形，帶動竹北西區發展，促進沿線土地利用。
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