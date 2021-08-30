台1線替代道路計畫 將爭取1期工程經費

台1線為連結新竹市、竹科與湖口新竹工業區的交通要道，為解決長期以來塞車的問題，新竹縣政府將台1線替代道路計畫納入十大交通建設，日前按照環評審查會的建議，在近期舉行地方說明會獲取最新民意及共識，並將補正環評計畫送到環保局，待環保局核備即可向中央爭取經費施工，讓計畫路線南端的台68線武陵匝道不再斷頭。

縣府工務處長林鶴斯表示，台1線是竹北地區最重要的南北向道路，近年來因竹北地區發展迅速，導致台1線路段交通流量持續增加，因此縣府積極推動台1線替代道路計畫，藉此分流台1線南北車流。

台1線替代道路主線規劃北端起於明新科大南側，從台1線分出，以高架橋往南跨越鳳山溪，穿越東西向的中正西路(縣道118)和竹北市後，再跨過頭前溪與南端台68線武陵高架匝道銜接，主線總長4.434公里，總經費約65億元，考量規模和經費龐大，將分1、2期工程推動。

主線第1期工程為南端的台68線武陵匝道至中正西路間路段，長度1.754公里，工程費及用地費約18億元；第2期工程則從北端的明新科大南側的台1線至中正西路，長度為2.68公里。