快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

台1線替代道路計畫 將爭取1期工程經費

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
台1線替代道路完工後可讓計畫路線南端的台68線武陵匝道不再斷頭。圖／新竹縣政府提供
台1線替代道路完工後可讓計畫路線南端的台68線武陵匝道不再斷頭。圖／新竹縣政府提供

台1線為連結新竹市、竹科與湖口新竹工業區的交通要道，為解決長期以來塞車的問題，新竹縣政府將台1線替代道路計畫納入十大交通建設，日前按照環評審查會的建議，在近期舉行地方說明會獲取最新民意及共識，並將補正環評計畫送到環保局，待環保局核備即可向中央爭取經費施工，讓計畫路線南端的台68線武陵匝道不再斷頭。

縣府工務處長林鶴斯表示，台1線是竹北地區最重要的南北向道路，近年來因竹北地區發展迅速，導致台1線路段交通流量持續增加，因此縣府積極推動台1線替代道路計畫，藉此分流台1線南北車流。

台1線替代道路主線規劃北端起於明新科大南側，從台1線分出，以高架橋往南跨越鳳山溪，穿越東西向的中正西路(縣道118)和竹北市後，再跨過頭前溪與南端台68線武陵高架匝道銜接，主線總長4.434公里，總經費約65億元，考量規模和經費龐大，將分1、2期工程推動。

主線第1期工程為南端的台68線武陵匝道至中正西路間路段，長度1.754公里，工程費及用地費約18億元；第2期工程則從北端的明新科大南側的台1線至中正西路，長度為2.68公里。

工務處表示，按照7月環保局召開環評審查會中的建議，工務處在8月21日舉辦地方說明會，獲取最新民意，並將這些意見納入補正環評計畫送至環保局，環保局審核通過後，就能向中央爭取經費，盡速進入發包和施工階段，替代道路開闢完成後，將可大幅縮短新豐至新竹地區的通車時間，並舒緩台1線交通壅塞情形，帶動竹北西區發展，促進沿線土地利用。

台1線為連結新竹市、竹科與湖口新竹工業區的交通要道，車流量大，上下班容易塞車。圖／新竹縣政府提供
台1線為連結新竹市、竹科與湖口新竹工業區的交通要道，車流量大，上下班容易塞車。圖／新竹縣政府提供

新竹 替代道路 環評

延伸閱讀

開學新氣象 竹北成功國中增建校舍啟用

防堵非洲豬瘟 外縣市廚餘8月30日起禁入屏東

北返車潮湧現 屏東枋寮分局啟動台1線沿山路口分流措施

南投市區垃圾堆積臭到受不了 環保局要求中央協助處理

相關新聞

開學新氣象 竹北成功國中增建校舍啟用

位於新竹縣竹北市東區的成功國中，因學區內人口不斷成長，學校逐年增班、挪用專用教室等，但仍無法因應就學需求，新竹縣政府投入...

頭份市區到竹南科最短距離道路拓寬 縣府啟動土地變更

苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路、幼英街口，聯絡頭份市區及竹南科學園區最短距離，現況路寬平均僅5公尺，縣府預期台灣積體電...

營造居家風 香山公托9月招生

新竹市生育率高，過去卻無公托資源，市長林智堅昨天宣布「香山區公共托育家園」完工；加上去年在南勢社會福利館成立北區公托，及...

三角點手舉牌之亂 新竹林管處製牌整頓

許多民眾登山攻頂後都在三角點拍照紀念，極富人氣的「台灣富士山」苗栗縣南庄鄉加里山，被不少廠商或團體搶著製作手舉牌留在三...

桃園台灣新藝象一檔雙展 鄭文燦：疫情後首展至9月12日

桃園市「台灣新藝象」全國藝術團體理事長邀請展暨「世紀揚藝」名家與資深藝術家邀請展，今天下午在桃園藝文展演中心1樓舉辦聯合...

竹縣台三線重機事故頻傳 峨眉段設槽化線及防撞桿改善

台3線因道路寬廣、彎道多加上沿途風景秀麗，被稱為「重機天堂」，但車禍也頻傳，為降低事故發生率，經交通部公路總局與新竹縣政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。