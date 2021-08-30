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開學新氣象 竹北成功國中增建校舍啟用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
成功國中增建的B棟校舍（左側）已完工，今天啟用，A棟校舍及戶外廣場則預計10月完工驗收。記者陳斯穎／攝影
成功國中增建的B棟校舍（左側）已完工，今天啟用，A棟校舍及戶外廣場則預計10月完工驗收。記者陳斯穎／攝影

位於新竹縣竹北市東區的成功國中，因學區內人口不斷成長，學校逐年增班、挪用專用教室等，但仍無法因應就學需求，新竹縣政府投入2.35億餘元，辦理成功國中第二期校舍增建工程，目前B棟校舍已完工，9月1日開學日啟用，讓學生開學就可使用新教室，110學年度可招收一年級新生包括體育班、藝才班共計24班；縣長楊文科今天也前往學校視察新校舍及防疫準備情況，確保學生能順利開學。

縣府教育處表示，成功國中因學區內人口不斷成長，設校時規劃為每年級13班，但109學年度入學新生已達19班，為了讓學生就近入學，校方只能挪用專用教室、教師辦公室、會議室等，作為普通教室使用。

為解決教室不足問題，縣府積極籌措經費及縣議會的支持，辦理第二期校舍增建工程，分為A、B兩棟地上4層建物，規劃行政與教學空間總計36間，除辦公室及一般教室外，另包含美術教室、生活科技教室、表演藝術教室、團輔室、資優資源班教室等多元學習空間。

工務處表示，自去年12月底開工以來，採取分區施工及驗收，除春節短暫休假三天，幾近無休趕工，雖面臨缺水危機、疫情及缺工等問題，工程仍進度穩定微幅超前，趕在開學前完工，此次先啟用的為B棟校舍，有16間教室，滿足新生增班及專科教室需求，A棟校舍及戶外廣場則預計10月完工驗收啟用。

教育處說，為紓解竹北市東區急速增加的就學需求問題，縣府也投入11億4000餘萬元，在國際AI智慧園區內籌建勝利國中，預計明年8月完成一期校舍工程，111學年度先招收一年級新生20班，預計2023底二期校舍全數竣工，逐年招收至全校63班，屆時就可分流成功國中學區的就學需求。

學校落實防疫措施，已準備好隔板等防疫設備。記者陳斯穎／攝影
學校落實防疫措施，已準備好隔板等防疫設備。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（右二）今天前往學校視察新校舍及防疫準備情況，確保學生能順利開學。記者陳斯穎／攝影
縣長楊文科（右二）今天前往學校視察新校舍及防疫準備情況，確保學生能順利開學。記者陳斯穎／攝影

新竹 北市 東區

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