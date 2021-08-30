頭份市區到竹南科最短距離道路拓寬 縣府啟動土地變更

苗栗縣竹南鎮公義路至頭份市信義路、幼英街口，聯絡頭份市區及竹南科學園區最短距離，現況路寬平均僅5公尺，縣府預期台灣積體電路製造公司在竹南科大埔特定區設廠效應，啟動都市計畫個案變更，及都市計畫區外土地使用編定變更，計畫拓寬到12公尺，以符合日增的交通量需求。

苗北地區頭份市、竹南鎮近年來發展迅速，台積電在竹南科設廠可期，但頭份市區到竹南工業區、科學園區道路嚴重不足，縣府工務處指出，竹南鎮公義路台13線至頭份市信義路長是最短距離，但現況路寬平均僅5公尺，且部分路段不是柏油路面，還有坡度過陡等問題，縣府積極推動拓寬到12公尺，並改善坡度落差等問題。

縣府啟動都市計畫個案變更，及土地使用編定變更，先後辦理地方說明會，聯絡道拓寬總長約560公尺，道路採雙向二車道12公尺，工程及用地徵收經費概估約1.8億餘元，縣府將向內政部營建署爭取納入生活圈補助辦理。

工務處指出，苗北、新竹兩地目前短途通勤車流頻繁，加上台積電設廠在竹南科，預期吸引更多民眾定居置產，將衍生更多交通需求，竹南鎮公義路至頭份市信義路、幼英街口聯絡道早日拓寬，可以嘉惠用路人，滿足鄉親期待，帶動地方產業發展，及完善交通網路功能，創造多贏局面。