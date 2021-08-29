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桃園廚餘明起禁入養豬場 環保署看廚餘去化阻豬瘟

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市環保局明天起執行禁止廚餘進入全市165家養豬場為期一個月，嚴格控管廚餘，阻絕非洲豬瘟。圖／市府環保局提供
桃園市環保局明天起執行禁止廚餘進入全市165家養豬場為期一個月，嚴格控管廚餘，阻絕非洲豬瘟。圖／市府環保局提供

桃園市為阻止非洲豬瘟疫情擴大，市政府自明天起執行禁止廚餘進入全市養豬場，市政府環保局今天下午表示，各餐廳、旅館等事業單位廚餘維持交給委託指定的先趨科技公司亦自9月免費處理一個月，全市165家養豬場亦自9月一個月內，禁止使用家戶廚餘養豬，嚴格控管廚餘，阻絕非洲豬瘟。

環保局表示，桃園市餐廳、旅館等各事業單位收取的廚餘，維持交給原委託廚餘養豬場或清運業者，運至指定的先趨科技公司，專案免費處理一個月（過去需要付費處理）；由清潔大隊、中隊收取的家戶廚餘，9月起一個月內，所有廚餘均送至觀音區泓橋環保公司堆肥廠處理，確保廚餘收運順暢，泓橋環保公司擴大每天處理廚餘量至100公噸。

全國養豬場總共676家，桃園市養豬場165家、佔24.4%，為全國養豬大市，環保署為落實家戶廚餘禁止養豬場使用作業現況，由副署長沈志修率員明天前往觀音區泓橋環保公司，視察非洲豬瘟破口禁止廚餘養豬緊急去化作為，了解該廠的堆肥處理作業。

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