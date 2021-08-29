桃園台灣新藝象一檔雙展 鄭文燦：疫情後首展至9月12日
桃園市「台灣新藝象」全國藝術團體理事長邀請展暨「世紀揚藝」名家與資深藝術家邀請展，今天下午在桃園藝文展演中心1樓舉辦聯合開幕，桃園市長鄭文燦表示，疫情改變世界、也改變人的生活及人與人的互動，許多藝文活動停止展演，這項展覽為疫情降二級的桃園第一個展覽，提供國內藝壇名家展示最好的作品，歡迎民眾欣賞，提升美感的心靈。
「台灣新藝象」全國藝術團體理事長邀請展暨「世紀揚藝」名家與資深藝術家邀請展一檔雙展，即日起至9月12日止，每周二至周日的上午9時至下午5時開放（但配合疫苗接種站日期不對外開放），該展匯集南北知名藝術團體與國內藝壇名家多人的油畫作品展覽，不乏多名來自桃園市新屋、觀音地區在地畫家作品，內容相當精采、豐富，歡迎市民朋友抽空前往觀展。
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