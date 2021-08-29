竹縣台三線重機事故頻傳 峨眉段設槽化線及防撞桿改善

台3線因道路寬廣、彎道多加上沿途風景秀麗，被稱為「重機天堂」，但車禍也頻傳，為降低事故發生率，經交通部公路總局與新竹縣政府會勘，近期已將峨眉段北上車道改為1快1慢車道，並在路中畫槽化線和設防撞桿，提醒用路人減速。

新竹縣政府警察局統計，竹縣台3線路段去年至今共發生169件交通事故，其中發生在彎道處就有35件，而今年6月發生重機騎士過彎犁田，遭對向小巴輾斃的死亡車禍，更是在台3線89公里處的的第3起死亡車禍。

警察局指出，台3線路段事故頻繁，尤其在85公里至95公里之間，因為該路長下坡及連續彎道特性，若用路人對於路況、車況不夠熟悉容易因車速過快，導致交通事故發生。

為了避免憾事再發生，縣府交旅處、警察局及公路總局第一區養護工程處新竹工務段等相關單位到場會勘，研議改善對策，結論建議該路段設置中央分向島及設置測速照相等方式，預防重機飆速車禍。

新竹工務段表示，該段台三移除路側消防栓，由原本的雙線混合車道改為1快1慢車道，分向限制線也改為槽化線，並加防撞軟桿，工程經費約40萬元，工程已在8月中旬完工。。

警察局也指出，每月在該路段取締超速的重機有50多件，年底前會在89.5公里處附近設置測速照相，完成安裝前的這段期間，也會每天不定時在86到90公里編排測速勤務，希望透過改善道路設置及固定式測速照相裝置，減少重機車禍的效果。