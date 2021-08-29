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鄭文燦宣布2期好市券加碼1600萬 明起上網登記

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦宣布市政府加碼發放第二期桃園好市券8萬份，每份200元，明起登記抽籤。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦宣布市政府加碼發放第二期桃園好市券8萬份，每份200元，明起登記抽籤。記者曾增勳／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午宣布，為振興夜市、休閒旅遊，中央發放振興券之前，市政府加碼發放第二期桃園好市券8萬份，每份200元，總共1600萬元，夜市、傳統市場使用之外，將擴大適用於觀光工廠、休閒農場，預定明天（30日）起至9月12日開放登記，預計9月13日電腦抽籤，請民眾採用市民卡踴躍上網登記抽籤，提振桃園消費力。

鄭文燦表示，為振興夜市、零售業，市府抽籤發放第一期桃園好市券2萬5000份，已發放在夜市、傳統市場使用，效果良好；第二期桃園好市券將加碼發放8萬份，每份發給2張100元好市券共200元，總共1600萬元，採用市民卡登記抽籤制，中籤民眾收到通知，可就近到全台7-ELEVEN門市的ibon機台領券，請民眾注意踴躍上網登記抽籤。

未來第三期桃園好市券將配合中央振興券加碼，振興券面額200元可換100元桃園好市券4張共400元，「面額變小、金額變大」，也讓振興券在桃園變得更好用。鄭文燦說，市府也決定搭配振興券推出「5000+1000 」政策，與悠遊卡、一卡通及第一銀行市民卡合作，將來只要在桃園消費滿5000元，可結合市民卡參加限額抽獎1000元，讓振興券5000元變6000元，鼓勵振興券留在桃園消費，加強振興力道，帶動桃園產業復甦。

桃園 夜市 鄭文燦

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