桃園蓮花季今閉幕人潮湧高峰 10月起南瓜萬聖節接棒

桃園市2021桃園蓮花季至今天閉幕，在疫情下，今年觀音蓮花季首次縮短為23天，許多民眾、親子今天上午趁開學前周日，走訪觀音各蓮園農場，體驗乘坐大王蓮、DIY糖葫蘆等農趣活動，市府農業局表示，今年蓮花季縮水一個月，估計遊客超過16萬人，若與去年同期相比，人潮約4、5成，10月之後將陸續舉辦觀音南瓜節、桃園青埔萬聖節接棒，延續農遊活動。

疫情影響，觀音蓮花季今天閉幕未舉辦活動，不過許多家長趁開學前最後一個周日，親子一家前往各蓮園農場遊玩，舒解心情，許多蓮園農場反而人潮比之前多，從桃園來的陳姓市民說，孩子要開學了，在家悶很久了，趁著今天天氣還好，到戶外來走走。