快訊

打高端二度掛急診 台南男嘆：是要在醫院待到鬼門關？

曾馨瑩隔離倒立慶BNT要來了 再爆郭董「閒不得」做這事

桃園太武新村紀念八二三砲戰「和平時報」特展至10月

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
太武新村紀念八二三砲戰「和平時報」登場，有多個金門砲戰主題。圖／桃園市政府新聞處提供
太武新村紀念八二三砲戰「和平時報」登場，有多個金門砲戰主題。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪區，出席太武新村眷村文創園區八二三砲戰年度紀念活動「和平時報」特展開幕茶會。鄭文燦表示，紀念八二三砲戰有很多角度，「和平時報」特展以新聞報導的方式呈現，從不同世代、性別及族群的角度探討和平的意義，進而對國家安全、國軍部隊有更堅定的支持，這是一段台灣人必須了解的歷史。

鄭文燦在現場寫下「耕耘土地」和平宣言，並表示八二三砲戰最大意義在於不分族群同心保護這塊土地，如果沒有八二三砲戰守住台灣海峽的天險，當時如果沒有美軍的後備支援，中華民國台灣要走到今日實屬不易。

鄭文燦也提到八二三砲戰的前線金門，是桃園的姐妹縣市，目前桃園與金門持續進行多項合作，例如閩南文化的連結計畫，以及因應金門缺水而到桃園契作高粱等。

鄭文燦說，桃園有中壢馬祖新村、大溪太武新村及龜山憲光二村3個眷村文化保存區，市府規畫轉型為文創園區，各具特色。太武新村1964年興建，運用變賣八二三砲戰落在金門的砲彈，籌措興建經費，採取美軍宿舍風格，當時是比較高階將領住的地方。

鄭文燦表示，他擔任市長後，發現太武新村部分建築已被拆除，便與國防部協商保留，僅存的3幢10戶經市府修復後，去年9月開放，之前拆除的空地也開闢為停車場。目前太武新村設有八二三砲戰紀念館，5組藝術家及文創業者駐村，市府會繼續投入資源，打造太武新村眷村文創園區成為桃園重要的文創基地。

文化局長莊秀美表示，太武新村眷村文創園區八二三砲戰年度紀念活動「和平時報」特展今天起至10月31日，每日上午9點至下午6點，於太武新村25號眷舍展出。詳情可上桃園市政府文化局網站或太武新村眷村文創園區臉書粉絲頁查詢。

鄭文燦參觀太武新村紀念八二三砲戰特展，強調這是一段台灣人必須了解的歷史。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦參觀太武新村紀念八二三砲戰特展，強調這是一段台灣人必須了解的歷史。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園 文創 鄭文燦

延伸閱讀

鄭文燦接閣揆說法曖昧？外界猜只是時間點問題

桃園護國宮集愛心捐物資 鄭文燦誇：不只是宗教團體

鄭文燦瘦身照像林智堅？林智堅自爆：防疫胖了2公斤

陳時中準備代理桃園市長？鄭文燦親自回應了

相關新聞

影／清除苗栗坤輿入口大型路障引爭議 現場持續僵持

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場案風波又起，全案因居民長期抗爭，縣府3月初已宣布中止業者的試運轉計畫，但...

竹縣推原住民樂舞展演培訓計畫 還要輔導原民青年創業

新竹縣推動全國第一個原住民樂舞展演培訓計畫，今天（28日）於竹東鎮的原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓，學員年紀多為1...

苗栗縣社會住宅包租代管 第3期計畫開跑

苗栗縣辦理第3期社會住宅包租代管計畫獲中央核定分配300戶，如達標後續可再擴充300戶。 縣府指出，這次計畫對房東、房客...

新竹市國際風箏節9/4登場 首度線上直播

「2021新竹市國際風箏節」將在9月4日、5日登場，以「微解風」為主題致謝防疫人員，今年表演首度線上直播，並將攝影鏡頭綁...

桃園中壢忠義里逢雨必淹 市府爭取前瞻補助改善下水道

桃園市中壢區中華路二段及忠義路原排水設施尺寸過小且不連貫，加上易受黃屋庄溪洪水位升高影響，下水道排放不易，每逢豪大雨便容...

竹科寶山二期地主不滿賤價徵收 科管局籲坐下來溝通

竹科寶山二期擴建計畫將徵收新竹縣寶山鄉境內近90公頃土地，今天（28日）開始將陸續與地主協議價購，不過上午也有近百名地主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。