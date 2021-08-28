桃園太武新村紀念八二三砲戰「和平時報」特展至10月

桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪區，出席太武新村眷村文創園區八二三砲戰年度紀念活動「和平時報」特展開幕茶會。鄭文燦表示，紀念八二三砲戰有很多角度，「和平時報」特展以新聞報導的方式呈現，從不同世代、性別及族群的角度探討和平的意義，進而對國家安全、國軍部隊有更堅定的支持，這是一段台灣人必須了解的歷史。

鄭文燦在現場寫下「耕耘土地」和平宣言，並表示八二三砲戰最大意義在於不分族群同心保護這塊土地，如果沒有八二三砲戰守住台灣海峽的天險，當時如果沒有美軍的後備支援，中華民國台灣要走到今日實屬不易。

鄭文燦也提到八二三砲戰的前線金門，是桃園的姐妹縣市，目前桃園與金門持續進行多項合作，例如閩南文化的連結計畫，以及因應金門缺水而到桃園契作高粱等。

鄭文燦說，桃園有中壢馬祖新村、大溪太武新村及龜山憲光二村3個眷村文化保存區，市府規畫轉型為文創園區，各具特色。太武新村1964年興建，運用變賣八二三砲戰落在金門的砲彈，籌措興建經費，採取美軍宿舍風格，當時是比較高階將領住的地方。

鄭文燦表示，他擔任市長後，發現太武新村部分建築已被拆除，便與國防部協商保留，僅存的3幢10戶經市府修復後，去年9月開放，之前拆除的空地也開闢為停車場。目前太武新村設有八二三砲戰紀念館，5組藝術家及文創業者駐村，市府會繼續投入資源，打造太武新村眷村文創園區成為桃園重要的文創基地。

文化局長莊秀美表示，太武新村眷村文創園區八二三砲戰年度紀念活動「和平時報」特展今天起至10月31日，每日上午9點至下午6點，於太武新村25號眷舍展出。詳情可上桃園市政府文化局網站或太武新村眷村文創園區臉書粉絲頁查詢。