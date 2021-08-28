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廚餘不能養豬該丟哪？桃市環保局協調業者免費處理

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院農委會公告9月起禁用廚餘養豬1個月，引發廚餘去化問題，桃園市政府以專案方式核定先趨科股份有限公司處理事業廚餘資格，由該公司提供免費處理服務（示意圖）。 記者陳俊智／攝影
行政院農委會公告9月起禁用廚餘養豬1個月，引發廚餘去化問題，桃園市政府以專案方式核定先趨科股份有限公司處理事業廚餘資格，由該公司提供免費處理服務（示意圖）。 記者陳俊智／攝影

防堵非洲豬瘟，行政院農委會公告9月起禁用廚餘養豬1個月，桃園有165家養豬場受影響，餐廳、旅館和工廠中央廚房的廚餘也面臨無處可去。對此，桃園市政府除協助養豬場轉型改用飼料，並以專案方式通過先趨科公司處理事業廚餘資格，由該公司在禁止期間提供事業廚餘免費處理服務。

桃園市環保局表示，農委會公告禁用廚餘養豬日期為9月1日到9月30日，公告期間，桃園家戶、機關和學校所產生的廚餘仍由清潔隊回收，依原有模式交由堆肥場處理。餐廳、旅館和工廠中央廚房所產生的事業廚餘，業者可委由原本合作的養豬場或回收業者清運，送到先趨科公司「免費處理」。

環保局長呂理德表示，為防範非洲豬瘟入侵，近日已二度稽查全市165家養豬場飼養情況，均符合規定。如民眾收到或買到來路不明的肉品，請直接丟進垃圾車，勿放入廚餘回收桶，以此阻絕非洲豬瘟擴大。

環保局表示，先趨科公司位於桃園市蘆竹區海湖里中圳街18巷7弄25號，可免費處理事業廚餘，但廚餘屬於廢棄物，清運資格需經核定，逕自運送恐違反廢棄物清理法，建議業者交由原本合作廠商處理。如有任何廚餘相關問題，可撥打專線(03-3386021分機1113、1514)洽詢。

廚餘 非洲豬瘟 桃園

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