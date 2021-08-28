影／苗縣坤輿入口部分路障吊離 7小時僵持局面化解
苗栗縣造橋鄉龍昇村坤輿公司入口上午引發路障撤除爭議，雙方在現場僵持多時，下午終於達成共識，位於入口的混凝土塊路障，居民同意讓地主代表吊離3塊路障，路口進出空間加大後，雙方人員在下午3點40分左右全數離開，化解今天近7小時僵持不下的局面。
坤輿在龍昇村申請設置事業廢棄物掩埋場，去年底縣府核准試運轉計畫，但遭當地居民強烈反對，今年元月初開始在掩埋場入口埋鍋造飯抗爭，質疑設場會汙染周邊環境及農地，禍害子孫，要求縣府撤銷許可，期間業者曾試圖找重機具進場，但都受阻，因居民抗爭不斷，縣府3月間宣布中止坤輿的試運轉計畫。
上午住戶委託范姓代表找來拖吊車，試圖清除坤輿入口處每塊重達3噸的大型混凝土塊路障，自救會及居民聞訊趕到，質疑對方是坤輿假借名義的做法，但范姓代表否認與坤輿有關，指責自救會在道路範圍違法設路障，卻不見公權力排除，地主是合法申請蓋屋， 他們要求強制排除居民非法占用道路的路障；雙方各執一詞，從上午8點多就開始在現場僵持，警方出動上百警力趕到現場維持秩序。
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