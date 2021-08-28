苗30線聯大路施工 部分調撥路段將變更車道管制

苗栗縣政府辦理苗30線（聯大路）整體改善工程，因施工需要，聯大路今年3月9日起實施車道調撥管制，原本聯合大學二坪校區往八甲校區的西行線車道封閉，調撥使用東行線車道單向通往八甲，目前因應施工需要，靠近聯大八甲校區的路段，縣府公告8月31日起將改為管制另一側車道單向通行，縣府提醒用路人注意。

縣府工務處表示，8月31日起至明年6月30日止，聯大路部分路段將調撥（回）管制，維持封閉一向車道，另一車道單向通行，請改道行駛苗28-1線等替代道路，籲請用路人配合引導及依相關標誌牌面指示減速慢行及改道，施工期間造成周邊鄉親及用路人不便請見諒。