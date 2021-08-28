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苗30線聯大路施工 部分調撥路段將變更車道管制

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣府進行苗30線（聯大路）整體改善工程，今年3月9日起實施車道調撥管制，配合施工需要，靠近八甲校區的部分路段8月31日起將改為管制另一側車道單向通行。 本報資料照
縣府進行苗30線（聯大路）整體改善工程，今年3月9日起實施車道調撥管制，配合施工需要，靠近八甲校區的部分路段8月31日起將改為管制另一側車道單向通行。 本報資料照

苗栗縣政府辦理苗30線（聯大路）整體改善工程，因施工需要，聯大路今年3月9日起實施車道調撥管制，原本聯合大學二坪校區往八甲校區的西行線車道封閉，調撥使用東行線車道單向通往八甲，目前因應施工需要，靠近聯大八甲校區的路段，縣府公告8月31日起將改為管制另一側車道單向通行，縣府提醒用路人注意。

縣府工務處表示，8月31日起至明年6月30日止，聯大路部分路段將調撥（回）管制，維持封閉一向車道，另一車道單向通行，請改道行駛苗28-1線等替代道路，籲請用路人配合引導及依相關標誌牌面指示減速慢行及改道，施工期間造成周邊鄉親及用路人不便請見諒。

聯大路是聯合大學二坪山校區通往八甲校區聯絡道路，全長2.6公里，2010年通車後車禍頻傳，地方要求改善道路的呼聲不斷，交通部去年8月核定聯大路整體改善工程納入生活圈道路交通系統建設計畫補助辦理，年初開工，預計明年7月完工。

聯大路靠近八甲校區的路段，縣府公告8月31日起將改為管制另一側車道單向通行，縣府提醒用路人注意。圖／苗栗縣政府提供
聯大路靠近八甲校區的路段，縣府公告8月31日起將改為管制另一側車道單向通行，縣府提醒用路人注意。圖／苗栗縣政府提供

車道 替代道路

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