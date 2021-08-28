影／清除苗栗坤輿入口大型路障引爭議 現場持續僵持

坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設事業廢棄物掩埋場案風波又起，全案因居民長期抗爭，縣府3月初已宣布中止業者的試運轉計畫，但自救會迄今仍在基地入口設路障長期監控，今天上午場區附近有數戶地主以建房為由找來大型拖吊車，試圖吊離在坤輿入口處的大型混凝土塊路障，居民也集結對抗，苗栗警方為避免衝突出動上百警力戒備，但雙方各執一詞，在現場持續僵持中。

坤輿在龍昇村申請設置事業廢棄物掩埋場，去年底縣府核准業者的試運轉計畫，但遭當地居民強烈反對，今年元月初開始在掩埋場入口埋鍋造飯抗爭，質疑設場會汙染周邊環境及農地，禍害子孫，要求縣府撤銷許可，期間業者曾試圖找重機具進場，但都受阻，因居民抗爭不斷，縣府3月間宣布中止坤輿的試運轉計畫。

上午住戶委託范姓代表人找來多輛大型拖吊車，試圖清除坤輿入口處每塊重達3噸的大型混凝土塊路障，自救會及居民聞訊趕到，質疑對方是坤輿假借名義的做法，但范姓代表否認與坤輿有關，指責自救會在道路範圍違法設路障，卻不見公權力排除，地主是合法申請蓋屋， 他們要求強制排除非法占用道路的路障；雙方各執一詞，從上午8、9點就開始對峙，持續到下午2點多仍在現場僵持。