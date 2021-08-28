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竹縣推原住民樂舞展演培訓計畫 還要輔導原民青年創業

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣推動全國首個原住民樂舞展演培訓計畫，28日於竹東鎮的原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣推動全國首個原住民樂舞展演培訓計畫，28日於竹東鎮的原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣推動全國第一個原住民樂舞展演培訓計畫，今天（28日）於竹東鎮的原住民族文化教育產業推廣中心正式開訓，學員年紀多為10、20多歲的原住民青少年，希望培養原民樂舞人才，發揚原住民傳統文化

原民會主委夷將·拔路兒上午到場致詞時表示，原住民族要有語言傳承，才能唱自己母語的歌，這樣屬於原住民自己的傳統文化才能延續下去，夷將·拔路兒也說，原民會非常樂意與新竹縣政府持續推動原民人才培育、創業等計畫，協助更多原民青年。

縣長楊文科則表示，為培養原民樂舞人才，對傳統文化的創新與傳承，新竹縣政府辦理為期3年培訓認證課程，也要感謝原民會補助經費支持，讓新竹縣能全力推動計畫。

原住民樂舞展演培訓計畫「舞動原鄉、傳唱故事」，找來包含金曲獎得主、劇場創辦人、知名網紅，以及金馬獎指定技術團隊等各界人才擔任師資，希望帶領學員們透過課程提升自我競爭力。

首屆報名參加年齡最小的學員，是年僅10歲來自五峰鄉大隘村的林祖柔，從小就對爵士鼓演奏展現強烈興趣，她期望在課程中學習到在舞台上的表演膽量，也夢想自己有天可以與張惠妹同台表演；還有目前在國立台北教育大學音樂系主修作曲的錢樵，同樣藉由原民樂舞認證課程，來獲得課堂外的樂舞知識與技能，未來將參與新竹縣大型活動的演出，一起完成團體樂舞作品創作。

原住民 新竹 傳統文化

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