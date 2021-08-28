苗栗縣社會住宅包租代管 第3期計畫開跑

苗栗縣辦理第3期社會住宅包租代管計畫獲中央核定分配300戶，如達標後續可再擴充300戶。 縣府指出，這次計畫對房東、房客的補助都有增加，相信民眾參與度會比第2期計畫提升，縣府已委託2家管理顧問公司提供鄉親朋友優質租賃服務，有需求的民眾即日起可聯繫辦理。

縣府工商發展處表示，苗栗縣從2期開始加入中央的包租代管計畫，第3期計畫房東享有每年1萬元修繕補助費、居家安全保險費3500元及地價稅、房屋稅等稅賦優惠，房客提供最高租金差額補助7200元、公證費補助最高3000元、因緊急事由暫無力支付租金者可代墊租金最高3個月，並將市價租金評定上限自1萬元放寬至1萬5000元，再以優惠折扣提供給房客等好康。

房客申請資格部分，放寬為不限戶籍地，只要年滿18歲國民，家庭成員於苗栗縣內均無自有住宅，每戶動產金額低於97萬元，每人每月平均收入低於4萬6508元，都有資格提出申請。

工商發展處指出，另為提高民間空餘屋釋出及鼓勵建築物所有權人「用房做好事」，凡參加計畫的公益宅，縣府將定期通報稅務局依自用住宅稅率課徵房屋稅及地價稅，自計畫開始，每月租金收入免稅額從原本1萬元提高為1萬5000元，還可享60%的租賃所得抵扣費用，並明文規定包租代管社宅的租賃契約資料，不得作為查稅依據，藉此希望能有更多房東加入成為公益出租人。

縣府目前已委託兆基管理顧問公司、真會租不動產公司2家業者提供租賃服務，房東房客的申請資格及加入流程皆可上縣府網站查詢，如有疑問也可電洽兆基0800-666444或真會租0980-366057兩家第3期包租代管計畫業者提供免費服務，幫助更多弱勢族群及年輕人找個溫馨的家，營造宜室宜居生活空間。