桃園護國宮集愛心捐物資 鄭文燦誇：不只是宗教團體

新冠肺炎疫趨緩，但許多弱勢家庭的生活壓力尚未獲得喘息。桃園市護國宮愛心基金會集結民眾愛心，今天捐贈260份民生物資和救助金15萬元給桃園中低收入的弱勢家庭，市長鄭文燦感謝之餘，也提到疫情造成許多原本生活還算可以的家庭陷入困頓，希望大家繼續發掘個案並給予關懷。

桃園市社會局表示，護國宮愛心基金會是由護國宮住持林銘域創辦，對長照站、急難救助等公益行動不遺餘力，此次在市長鄭文燦和市議員蘇家明、黃婉如、段樹文等人見證下，捐增了15萬元防疫救助金和260份民生物資，將透過安家實物銀行媒合對象發放。

鄭文燦表示，護國宮不只是宗教團體，在環保、社會關懷等方面也不遺餘力。台灣近幾個月經歷新冠肺炎疫情威脅，雖然現在好不容易控制住，但疫情造成有不少中低收入戶生活困頓，對他們而言，除了政府補助，護國宮的愛心物資也相當重要。