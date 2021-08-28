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桃園護國宮集愛心捐物資 鄭文燦誇：不只是宗教團體

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦 （左5）等人見證護國宮愛心基金會捐贈物資。圖／桃園市社會局提供
桃園市長鄭文燦 （左5）等人見證護國宮愛心基金會捐贈物資。圖／桃園市社會局提供

新冠肺炎疫趨緩，但許多弱勢家庭的生活壓力尚未獲得喘息。桃園市護國宮愛心基金會集結民眾愛心，今天捐贈260份民生物資和救助金15萬元給桃園中低收入的弱勢家庭，市長鄭文燦感謝之餘，也提到疫情造成許多原本生活還算可以的家庭陷入困頓，希望大家繼續發掘個案並給予關懷。

桃園市社會局表示，護國宮愛心基金會是由護國宮住持林銘域創辦，對長照站、急難救助等公益行動不遺餘力，此次在市長鄭文燦和市議員蘇家明、黃婉如、段樹文等人見證下，捐增了15萬元防疫救助金和260份民生物資，將透過安家實物銀行媒合對象發放。

鄭文燦表示，護國宮不只是宗教團體，在環保、社會關懷等方面也不遺餘力。台灣近幾個月經歷新冠肺炎疫情威脅，雖然現在好不容易控制住，但疫情造成有不少中低收入戶生活困頓，對他們而言，除了政府補助，護國宮的愛心物資也相當重要。

鄭文燦也說，針對弱勢家庭，社會局的社工都會定期訪視，看看他們有什麼需求。另外，疫情之下，有些家庭收入大減，雖然還沒有低於貧窮線，不具中低收入戶身份，但生活已經快過不下去，這些個案有賴里長發覺，而桃園家庭服務中心也設有安家實物銀行，只要民眾提出申請，都會視實際需求給予幫忙。

桃園市護國宮愛心基金會集結民眾力量，購置260份民生物資，幫助弱勢家庭度過疫情難關。圖／桃園市社會局提供
桃園市護國宮愛心基金會集結民眾力量，購置260份民生物資，幫助弱勢家庭度過疫情難關。圖／桃園市社會局提供

桃園 疫情 鄭文燦

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