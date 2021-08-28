快訊

板橋大遠百有員工確診 突宣布今天暫停營業

神秘嘉賓是李安！陳樹菊獲《時代》百大 當年就是他引介

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園中壢忠義里逢雨必淹 市府爭取前瞻補助改善下水道

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市中壢區中華路二段及忠義路原排水設施尺寸過小且不連貫，加上易受黃屋庄溪洪水位升高影響，下水道排放不易，每逢豪大雨便容易積淹水。圖／桃園市水務局提供
桃園市中壢區中華路二段及忠義路原排水設施尺寸過小且不連貫，加上易受黃屋庄溪洪水位升高影響，下水道排放不易，每逢豪大雨便容易積淹水。圖／桃園市水務局提供

桃園市中壢區中華路二段及忠義路原排水設施尺寸過小且不連貫，加上易受黃屋庄溪洪水位升高影響，下水道排放不易，每逢豪大雨便容易積淹水。市府水務局爭取內政部營建署前瞻基礎建設計畫全額補助6000萬元，辦理「中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程」，7月已完工驗收。

忠義里長簡秋榮表示，里內有許多老舊住宅和工業區廠房，曾積淹水深度及膝，讓大家苦不堪言，如今完工，讓里民遇豪大雨時能鬆一口氣。

水務局長劉振宇表示，工程完工後順利通過今年6月7日及7月30日豪雨考驗，成功改善淹水情形，計畫區內排水通暢，過去經常發生的淹水點已經消失無蹤，有效改善中華路二段189巷及周邊積淹水問題，保全約10公頃土地面積，近200餘戶的市民生活環境。

劉振宇指出，施工過程必須閃避中華電信縱貫線上串連南北的金融樞紐幹纜，在施工用地不足的條件下，協調台灣華可貴（YKK）股份有限公司提供中華路二段圍牆下用地約56平方公尺，整建抽水井及相關排水管依照所需要的排水斷面。

劉振宇表示，這次除了新建雨水下水道之外，考量極端氣候造成黃屋庄溪水暴漲，在中華路二段臨近黃屋庄溪的排水出口增設自動控制的抽水機組，並全時監控抽水機組運作，確保抽排水沒問題。

桃園市水務局辦理「中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程」，改善當地淹水情形。圖／桃園市水務局提供
桃園市水務局辦理「中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程」，改善當地淹水情形。圖／桃園市水務局提供

淹水 桃園 內政部

延伸閱讀

台中大甲、外埔易淹水區 將施作雨水下水道工程改善

桃園5水資中心檢驗新冠病毒 30樣本Ct無病毒民眾安啦

桃園埔頂水資中心進度超前 一期工程可望明年提早完工

全台最酸天空！中壢蟬聯3年冠軍 雨水酸度直逼番茄汁

相關新聞

2020東京帕奧登場 台灣級的帕奧發源地在這裡

2020帕拉林匹克運動會（帕運）正在日本東京舉行，桃園市社團達人陳建松回想，1993年（民國82年）他還是立委楊敏盛的...

竹市國際風箏節下周登場 致敬防疫人員

隨著疫情趨緩，2021新竹市國際風箏節敲定9月4日、5日在南寮國際風箏賽場登場，今年以「微解風」為主題致謝防疫人員，有防...

新竹市國際風箏節9/4登場 首度線上直播

「2021新竹市國際風箏節」將在9月4日、5日登場，以「微解風」為主題致謝防疫人員，今年表演首度線上直播，並將攝影鏡頭綁...

桃園中壢忠義里逢雨必淹 市府爭取前瞻補助改善下水道

桃園市中壢區中華路二段及忠義路原排水設施尺寸過小且不連貫，加上易受黃屋庄溪洪水位升高影響，下水道排放不易，每逢豪大雨便容...

竹科寶山二期地主不滿賤價徵收 科管局籲坐下來溝通

竹科寶山二期擴建計畫將徵收新竹縣寶山鄉境內近90公頃土地，今天（28日）開始將陸續與地主協議價購，不過上午也有近百名地主...

鄭文燦瘦身照像林智堅？林智堅自爆：防疫胖了2公斤

政治人物體重等身材變化常成為茶餘飯後話題，桃園市長鄭文燦疫情期間以來瘦了10公斤，體重目前73公斤，連招牌的大肚腩都消風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。