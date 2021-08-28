桃園中壢忠義里逢雨必淹 市府爭取前瞻補助改善下水道

桃園市中壢區中華路二段及忠義路原排水設施尺寸過小且不連貫，加上易受黃屋庄溪洪水位升高影響，下水道排放不易，每逢豪大雨便容易積淹水。市府水務局爭取內政部營建署前瞻基礎建設計畫全額補助6000萬元，辦理「中壢區中華路二段G幹線雨水下水道工程」，7月已完工驗收。

忠義里長簡秋榮表示，里內有許多老舊住宅和工業區廠房，曾積淹水深度及膝，讓大家苦不堪言，如今完工，讓里民遇豪大雨時能鬆一口氣。

水務局長劉振宇表示，工程完工後順利通過今年6月7日及7月30日豪雨考驗，成功改善淹水情形，計畫區內排水通暢，過去經常發生的淹水點已經消失無蹤，有效改善中華路二段189巷及周邊積淹水問題，保全約10公頃土地面積，近200餘戶的市民生活環境。

劉振宇指出，施工過程必須閃避中華電信縱貫線上串連南北的金融樞紐幹纜，在施工用地不足的條件下，協調台灣華可貴（YKK）股份有限公司提供中華路二段圍牆下用地約56平方公尺，整建抽水井及相關排水管依照所需要的排水斷面。