聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹科寶山二期地主不滿賤價徵收 科管局籲坐下來溝通
竹科寶山二期擴建計畫將徵收新竹縣寶山鄉境內近90公頃土地，今天（28日）開始將陸續與地主協議價購，不過上午也有近百名地主及家屬到科管局門口拉白布條陳情抗議，不滿科管局是賤價徵收，哭訴「每坪徵收價格才2萬多，要我們怎麼生活。」
科管局副局長陳淑珠上午代表科管局接陳情書，她向抗議地主表示，土地估價過程都是由民間查估單位進行，科管局不是土地買賣專門，因此尊重查估師的專業，科管局立場也是不希望民眾的土地被賤價徵收，可是估價都是經過嚴謹專業的評估。
有地主就用大聲公表達不滿「政府要我們離開世居的家園，我們怎麼辦，跟政府拚命也拚不過」，部分地主對於科管局提出的土地徵收價格表示無法接受，還拿出文件證明目前估算徵收價格僅每平方公尺7000到8000元，怒批科管局欺負鄉下老實的居民，更稱如果科管局沒辦法提出合理、滿意的價格，居民就會持續反對徵收、抗議下去。
陳淑珠希望抗議的地主能坐下來好好協議商談，且只要地主同意協議價購，科管局還會加碼每平方公尺500元獎勵金以及地上物補償加碼7%金額；不過自救會長范國柱就表示，地主們並不是不同意土地被政府徵收作為科學園區發展之用，而是不同意目前科管局提出的土地徵收價格，批獎勵金根本無濟於事。
徵收計畫中為了安置居民，也提供符合資格的居民每個月18000元、為期2年的遷移費，讓居民可以暫時租房；陳淑珠表示，未來居民不一定要搬離寶山，可以重新買回竹科寶山二期當中都市計畫區內的住宅用地。
據了解，竹科寶山二期將作為半導體龍頭企業新建廠房之用，科管局長王永壯希望今年年底前就完成協議價購，並盡快進行開發，不過對於是否有因為時間急迫而被企業施壓，科管局態度則是否認，只表示台灣在半導體製造上的優勢要持續保持，不能被其他國家超過，因此才希望能盡快完成園區擴建。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言