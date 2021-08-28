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竹科寶山二期地主不滿賤價徵收 科管局籲坐下來溝通

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
近百位地主及居民到竹科管理局門前拉白布條，不同意土地被賤價徵收。記者巫鴻瑋／攝影
近百位地主及居民到竹科管理局門前拉白布條，不同意土地被賤價徵收。記者巫鴻瑋／攝影

竹科寶山二期擴建計畫將徵收新竹縣寶山鄉境內近90公頃土地，今天（28日）開始將陸續與地主協議價購，不過上午也有近百名地主及家屬到科管局門口拉白布條陳情抗議，不滿科管局是賤價徵收，哭訴「每坪徵收價格才2萬多，要我們怎麼生活。」

科管局副局長陳淑珠上午代表科管局接陳情書，她向抗議地主表示，土地估價過程都是由民間查估單位進行，科管局不是土地買賣專門，因此尊重查估師的專業，科管局立場也是不希望民眾的土地被賤價徵收，可是估價都是經過嚴謹專業的評估。

有地主就用大聲公表達不滿「政府要我們離開世居的家園，我們怎麼辦，跟政府拚命也拚不過」，部分地主對於科管局提出的土地徵收價格表示無法接受，還拿出文件證明目前估算徵收價格僅每平方公尺7000到8000元，怒批科管局欺負鄉下老實的居民，更稱如果科管局沒辦法提出合理、滿意的價格，居民就會持續反對徵收、抗議下去。

陳淑珠希望抗議的地主能坐下來好好協議商談，且只要地主同意協議價購，科管局還會加碼每平方公尺500元獎勵金以及地上物補償加碼7%金額；不過自救會長范國柱就表示，地主們並不是不同意土地被政府徵收作為科學園區發展之用，而是不同意目前科管局提出的土地徵收價格，批獎勵金根本無濟於事。

徵收計畫中為了安置居民，也提供符合資格的居民每個月18000元、為期2年的遷移費，讓居民可以暫時租房；陳淑珠表示，未來居民不一定要搬離寶山，可以重新買回竹科寶山二期當中都市計畫區內的住宅用地。

據了解，竹科寶山二期將作為半導體龍頭企業新建廠房之用，科管局長王永壯希望今年年底前就完成協議價購，並盡快進行開發，不過對於是否有因為時間急迫而被企業施壓，科管局態度則是否認，只表示台灣在半導體製造上的優勢要持續保持，不能被其他國家超過，因此才希望能盡快完成園區擴建。

科管局副局長陳淑珠出面接受陳情書，她希望居民、地主能好好坐下來商談，不需要透過抗議才能表達訴求。記者巫鴻瑋／攝影
科管局副局長陳淑珠出面接受陳情書，她希望居民、地主能好好坐下來商談，不需要透過抗議才能表達訴求。記者巫鴻瑋／攝影
近百位地主及居民到竹科管理局門前拉白布條，不同意土地被賤價徵收。記者巫鴻瑋／攝影
近百位地主及居民到竹科管理局門前拉白布條，不同意土地被賤價徵收。記者巫鴻瑋／攝影

半導體 土地徵收 新竹 竹科

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