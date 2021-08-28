2020東京帕奧登場 台灣級的帕奧發源地在這裡

2020帕拉林匹克運動會（帕運）正在日本東京舉行，桃園市社團達人陳建松回想，1993年（民國82年）他還是立委楊敏盛的助理，桃園獲內政部支持承辦全國殘障運動會，也是政府第一次辦全國級的身心障礙者運動會，相當於台灣的帕運，雖然未被列為正式運動比賽，但是也獲中央重視，隔年高雄市承辦第一屆正式的「台灣區殘障國民運動會」。

往後每隔兩年辦1屆，1998年台南市主辦，「殘障」改名「身心障礙」避免歧視的用字，事隔多年，桃園已經升直轄市，政府社會福利工作也一直邁步發展。

陳建松指出，根據桃園肢體傷殘協進會記戴，1993年聯合國宣布12月3日為國際殘障者日，台灣同步響應慶祝，前縣長劉邦友（已故）爭取下，內政部同意桃園承辦全國身障系列大型活動，協會出力許多。

那一年的口號非常簡單有意義：「權利非施捨、尊重非同情」，每個人出生下來，都有生存的權利，需要被尊重與同理，而不是同情、可憐！

陳建松也參與籌備、承辦系列活動，而且是「這輩子辦過最大型且瘋狂的活動」，1993年國際殘障者日系列活動，動員1000多名志工協助，採1對1的配對服務，1位選手就有1位志工全程陪伴服務3天，籌備1年多，永生難忘。

為什麼劉邦友縣長會爭取全國身心障礙運動會圖？陳建松在臉書說緣由，1992年有一天他從立法院下班回來，看到美國舉辦特殊奧運會的消息，一個念頭閃過「為什麼我們台灣不能舉辦？」那時候他已經設立了「桃園社團聯合辦公室」，免費提供身心障礙社團使用。辦特殊運動會的念頭讓他結合志願服務協會、青商會、救國團、社區、學校等資源，大膽提出辦全國運動會，估計經費要1800萬元，大家說服劉邦友縣長編列600萬預算支持。

很幸運，1993年聯合國通過12月3日為「身心障礙日」，全國只有桃園縣有具體的活動方案，內政部同意補助700萬元辦系列活動，包括繞台ㄧ周聖火傳遞、運動會、晚會等，熱鬧登場。

陳建松說，身心障礙範圍很廣，包括視障、聽障（喑啞）、智能障礙等等，雖然鼓勵重於競賽，但是比賽項目五花八門，還要安排各縣市選手、隨行人員食宿，也要請各校體育老師幫忙設計和當裁判，都是問題。

陳建松舉例，不同會場需要交通車接送，有1晚點名少了1人，遍尋不著，最後總算在客運車停車場找到人，原來他是視障者，默默的坐在後排，到站沒人招呼，司機糊塗沒檢查就鎖門回家，志工疏忽，讓所有人忙了3小時。他還記得有一場運動選手頒獎，一位家長帶著花束送給領獎牌的兒子，其他學說看見了也說要花，有的甚至覺得花比獎牌好看，大會後來決定每位領獎牌的選手另外再送花束，更像現在的帕奧。

陳建松回想，桃園肢體傷殘協進會理事長呂學淵當時帶領聖火傳遞，到南部碰到颱風只好暫停折返，風雨過後再接續行程，大家擔心聖火不能環台，幸好克服天氣和交通等許多問題平安歸來。